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Здоровье

СМИ: Юлия Началова находится в коме после операции

Певица Юлия Началова перенесла операцию на ноге, пишет «СтарХит». По данным журнала, женщина находится в медикаментозной коме.

Юлия Началова.
Юлия Началова.
instagram.com/julianachalova

Состояние звезды оценивают как стабильно тяжелое. Ни родители звезды, ни ее официальные представители пока не дают никаких комментариев.

Со ссылкой на свои источники журнал заявил, что певице пришлось делать операцию на ноге из-за обострившейся подагры. Операцию пришлось проводить в связи с повторным абсцессом конечности. Она длилась на протяжении двух часов. После хирургического вмешательства у Юлии открылось сильное кровотечение, которое не сразу удалось остановить.

К операции привлекли хирурга и онколога из разных больниц Москвы. Сейчас к Юлии никого, кроме родителей, не пускают. По словам медиков, велик риск появления осложнений, одним из которых является отек легких.

Точная информация о состоянии здоровья певицы тщательно скрывается от прессы, но СМИ подозревают, что 38-летняя артистка страдает от целого ряда заболеваний. Менеджер певицы в свою очередь сообщил, что Началова «стерла ногу» из-за больших физических нагрузок и хождения на каблуках, в связи с чем ей потребовалось лечение.

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