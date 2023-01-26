«Сначала мне было достаточно извинений». Жительница Барнаула рассказала, как продвигается уголовное дело о родах в «Даре»

История 27-летней Юлии Рочевой с недавних пор знакома многим. Девушка утверждает, что некомпетентное поведение врачей во время родов стало причиной инвалидности ее сына. Однако сейчас молодая мама вынуждена бороться не только за здоровье ребенка, но и за свое достоинство. Новые подробности уголовного дела — в нашем материале.

«Родить в красоте и легко»

Юлия Рочева встречает меня в своей квартире и сразу провожает в детскую. Недавно они с сыном Артемом, которому вот-вот исполнилось два года, вернулись с массажа. Сейчас малыш спит в другой комнате — ему не до игрушек.

Их тут целый магазин: все яркие и разных форм — то, что надо для самых маленьких. Мультики тоже можно, но дозировано.

Мама Юля отдает приоритет развивающим: с крупными главными героями и простейшим сюжетом, чтобы маленький зритель не запутался. Сейчас телевизор в комнате крутит «Деревяшки тук-тук-тук».

Юлия Рочева. Предоставлено altapress.ru.

Юлия основательно готовилась к материнству. Место, где будет рожать, выбирала долго. В итоге, остановилась на краевом перинатальном центре «Дар».

Она вспоминает: «У меня знакомые там рожали — остались довольны. Конечно, я на это ориентировалась и отзывы в интернете читала. А сейчас понимаю, что, наверное, привлекла приятная картинка: ремонт и обстановка. Хотелось родить в красоте и легко».

Для этого еще на этапе планирования беременности супруги прошли обследования — оба здоровы. Дальше — заветные две полоски.

Беременная женщина. Открытые источники в Интернете ( СС0)

«Было 13 УЗИ, 16 посещений гинеколога. Проглядеть патологию нереально», — заученным тоном говорит Юлия.

«Как будто вытягивают»

а пять дней до предполагаемой даты родов Рочева поехала на дородовую госпитализацию. На всякий случай: пандемия, вдруг скорая не доедет.

Но Артему «всякий случай» был не нужен. Он появился на свет ровно в свою, красивую дату — 20 декабря 2020 года. Схватки у Юлии начались 19 декабря, около 17:00. Ее перевели в родильный зал в 23:15.

Сын Юлии Артем. Предоставлено altapress.ru.

«Мне сказали врачи: помаши в камеру, если что-то нужно. Это не звучало как прикол. Когда у меня завершился период схваток и начались потуги, я почувствовала, что мне нужна помощь. Я махала-махала — никого», — рассказывает девушка.

По словам Рочевой, врачи спустились к ней только в 4:40. До этого момента процесс шел сам по себе. Дальше медики стали включаться: «Такое было ощущение, что сына просто вытягивают».

«Развела руками»

В 5:02 родился Артем. Но не закричал. По воспоминаниям мамы мальчика, к нему подошла врач-неонатолог, потерла малышу спину, а затем в растерянности развела руками. Фразу врача: «Я не знаю, что делать» Юлия помнит до сих пор.

Мальчика забрали в реанимацию и только там смогли восстановить дыхание. Как позже показали обследования, длительная гипоксия привела к серьезным последствиям.

Основной диагноз — гипоксическая ишемическая энцефалопатия — это целый комплекс неврологических нарушений, которые возникают из-за асфиксии при рождении.

Мама Темы уверена, что если бы ему помогли быстрее, этого можно было избежать. Кроме того, врачи-генетики подтвердили, что заболевание мальчика не наследственное, а приобретенное.

Юлия Рочева с мужем. Предоставлено altapress.ru.

Записей нет , а диагноз есть

В роддоме с сыном Юлия провела месяц. За это время она успела обратиться в полицию с заявлением по поводу некачественной медпомощи ребенку.

Тогда единственным доказательством были те самые записи с видеокамеры из родзала. Но в ответ на запрос полиции в «Даре» ответили, что они уничтожены.

Также Рочевой заявили, что право просматривать данные со всех камер в перинатальном центре имеет только начальник технического отдела медучреждения, но не врачи и акушеры.

Сын Юлии Артем. Предоставлено altapress.ru.

«То есть, за всем процессом появления на свет ребенка, по их логике, должен наблюдать охранник», — теряется Юлия.

После роддома Артем с мамой поехал не домой, а в больницу. Спустя полгода, когда состояние малыша стабилизировалось, Юлия смогла начать свое расследование.

Так, девушка обратилась в минздрав с вопросом: «Почему спустя долгое время и лечение стойкие нарушения все еще наблюдаются?» В ведомстве внятного ответа не дали, — говорит Рочева.

Перинатальный центр «Дар». Анна Зайкова.

Из соседней комнаты слышится детский плач. У Темы часто болит голова, поэтому спит он плохо. Юлия успокоила сына и принесла его в детскую, чтобы мы познакомились.

Малыш смотрит на меня взглядом вовсе не двухлетки и обаятельно улыбается. Пока это его главный навык.

Чтобы развить другие: научиться держать голову, шевелить руками и ногами, нужна постоянная реабилитация. Стоят занятия и лекарства, по подсчетам родителей, около 100 тыс. рублей в месяц. Покрыть эти расходы помогает небольшое пособие по инвалидности.

Сын Юлии Артем. Предоставлено altapress.ru.

Юлия находится с ребенком почти круглосуточно, иногда приходят помочь родственники. Глава семьи трудится на предприятии.

«Там сейчас нарастили мощности, так что папу мы почти не видим», — объясняет Рочева и показывает на пустое кресло у рабочего стола.

Неожиданная экспертиза

Параллельно с походами по врачам и процедурам с сыном, Рочева продолжала добиваться от перинатального центра хоть каких-то объяснений произошедшего. Только в мае 2022 года девушке удалось попасть на прием к главному врачу медучреждения.

Перинатальный центр «Дар». Анна Зайкова.

Рочева рассказывает: «Мне выдали копию результатов биопсии плаценты на уровне иммуногистохимии. Согласно ей, у меня обнаружены хламидии и генитальный герпес. И якобы из-за этого у ребенка такие нарушения».

В это мама Артема верить сразу отказалась, подозревая, что документ подделан: «Поскольку всю беременность я наблюдалась у врачей, сдавала кровь, анализы бы наверняка выявили инфекцию, но все было чисто».

Чтобы доказать свою позицию, девушка сделала биопсию матки также на уровне имуногистохимии, но в другом учреждении. Референтное значение — 0.

Сын Юлии Артем. Предоставлено altapress.ru.

Однако этот результат биопсии от «Дара» стал для молодой мамы настоящим ударом.

«Я ходила по врачам, проверялась. Некоторые даже писали направление к психологу, настолько я помешалась на этой теме. Но я просто в шоке. У людей совести нет: заявлять про герпес и хламидии», — чуть не плачет Юлия.

Признается, что даже начала принимать антидепрессанты, чтобы стабилизировать свое состояние.

Перинатальный центр «Дар». zdravalt.ru/

Уголовное дело и компенсация

Что касается уголовного дела, его удалось завести только в ноябре 2022 года. До этого, говорит Юлия, из полиции приходили отказы.

Сейчас семья ждет результатов судебно-медицинской экспертизы.

«После пропажи записей с камер видеонаблюдения, это единственная возможность доказать причастность специалистов перинатального центра к состоянию моего сына. И если поначалу, до этой биопсии с хламидиями, мы было достаточно извинений, то сейчас я намерена добиваться и компенсации морального ущерба. Чтобы хоть как-то покрыть расходы на лечение», — заключает мама.