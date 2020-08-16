Снова +89. В Алтайском крае на коронавирус проверили почти 350 тысяч человек

Всего в крае 10 623 инфицированных, в том числе 935 детей. Лечение проходят 1 426 пациентов, из них тяжелобольных — 115, на аппарате ИВЛ находится 34 пациента.
Новые случаи на 16 августа в Алтайском крае: Барнаул — 46, Рубцовск — 9, Славгород, Благовещенский район — по 4 заболевших, Михайловский район, Новоалтайск — по 3 заболевших, Алейск, Бийск, Камень-на-Оби, Яровое, Курьинский, Первомайский, Усть-Калманский районы — по 2 заболевших, Завьяловский, Зональный, Немецкий национальный, Поспелихинский, Родинский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.
Выздоровели 8922 человека, скончались — 275, из них от коронавируса — 109 человек, 162 случая — иные причины, еще 4 случая находятся на экспертизе.
На 16 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 3147 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 45 086 человек. Всего на коронавирусную инфекцию обследовано 346 287 человек, за сутки — 2136.