Соловьев заявил, что ситуация с COVID гораздо хуже прогнозов и назвал идиотами отрицающих «корону»

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев наорал на россиян, которые не носят маски и отрицают коронавирус.

В эфире шоу «Полный контакт» на YouTube-канале «Соловьев Live» журналист подчеркнул — сейчас уже у каждого россиянина есть знакомые и близкие переболевшие или умершие от коронавируса.

Жидкая чипизация

Соловьев высмеял теории заговора, которые народ строит вокруг ковида.

Вирус не выдуманный и что вакцина от него не является «жидкой чипизацией».

Людям нужно прийти в чувство и начать носить маски в общественных местах, подчеркнул телеведущий.

Сейчас россияне «ведут себя как бессмертные», — основные тезисы выступления телеведущего.

Коронавирус. Пандемия. Маска. CC0

В красную зону

«Все кричат: „Нет, главное ни в коем случае не вводить никаких мер и это все придумали для того, чтобы…“. Для чего, идиоты?! Один раз взять всех этих кретинов, которые не верят в коронавирус и отвезти их в красную зону, чтобы они посмотрели и с людьми, которые тяжело переболели, поговорили. Ну давайте уже в чувства придем, масочка должна быть!», — заявил Соловьев.

Ситуация

Соловьев удивился — неужели ковиддиссидентам так хочется хоронить по 150 человек в день? Сейчас смертность от коронавируса в мире высокая и составляет 8%, привел он данные статистики, пишет ura.ru.

Гражданам нужно очнуться, поскольку ситуация с COVID-19 хуже, чем предполагалось, заключил Соловьев.