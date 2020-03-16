Сообщения о дармовых отелях Роналду под госпитали оказались фейком

Информация о том, что форвард итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду предоставит свои португальские отели под бесплатные больницы для борьбы с распространением коронавируса, не соответствует действительности, сообщает журналист Ману Сайнс в своем микроблоге.

«Это неправда, что Криштиану собирается превратить свои отели в больницы. Это фейк-ньюс», — написал журналист, который публикует в основном новости про футболиста и его бывший клуб — мадридский «Реал».

15 марта испанская ежедневная спортивная газета Marca сообщила, что Криштиану Роналду готов предоставить все свои отели под бесплатные больницы для борьбы с распространением COVID-2019, а также оплатит услуги медиков и наймет обслуживающий персонал.

Позднее газета удалила эту публикацию со своего сайта, пишет polit.ru.

Сам футболист находится на карантине в своем особняке на Мадейре после того как у его одноклубника Даниэле Ругани 12 марта был подтвержден коронавирус.