«Соску в мед, конфеты и напалечник»: барнаульский стоматолог рассказала, как загубить детские зубы

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Молочные зубы все равно выпадут , а значит сладкое можно

«В два года конфеты и печенье под запретом. После прорезывания зубов эмаль продолжает формироваться еще два года. Получается, зуб есть, а эмаль на нем еще очень хрупкая и не готова к встрече с большим количеством сахара.

Детское питание , бутылочка , соска. СС0.

Важно, что даже после введения сладостей чупа-чупсы и карамель детям давать не надо. Даже шоколадка полезнее для зубов. Ее ребенок прожевал и проглотил, а чупа-чупс — это сахар, который длительное время будет растворяться в полости рта и соответственно вредное воздействие на зубы будет большим. К тому же карамель ребенок чаще всего грызет, неокрепшая эмаль в этот момент будет очень страдать — скалываться и повреждаться».