«Соску в мед, конфеты и напалечник»: барнаульский стоматолог рассказала, как загубить детские зубы

По словам Брюхановой, зубы нужно чистить с момента прорезывания первого зуба. До трех лет ребенок не в состоянии полоскать рот, сплевывать, поэтому пасты лучше использовать исключительно детские — с фтором (SPLAT, R.O.C.S, Montcarotte, Brush-Baby). После чистки родителям рекомендую повторно собрать остатки пасты с десен щеткой. Помогать нужно лет до шести.
«Зубная щетка-напалечник, силиконовая пома для младенцев — названий у модного гаджета много. Мое мнение как стоматолога: зубы нужно чистить именно мягкой детской зубной щеточкой. Напалечник в отношении чистки мало эффективен, его основная задача — массаж десен с целью улучшения кровообращения», — говорит стоматолог.
«У новорожденных оптимальны перерывы между кормлениями в 2−3 часа. Если они введены с рождения, то к шести месяцам у малыша будет сформирована соответствующая пищевая привычка. Это хорошо с точки зрения стоматологии, поскольку PH в полости рта успеет восстановиться. Та же ситуациями с малышами постарше, которые постоянно грызут конфету, яблоко. В свою очередь это влечет за собой проблемы с молочными, а потом и взрослыми зубами», — уточняет Брюханова.
«В варенье пустышки макают реже, в мед очень часто. По советам бабушек, чтобы спал спокойнее, к соске приучился. Все это небезопасно и вызывает в маленьком организме инсулиновый сдвиг (резкое увеличение производства инсулина поджелудочной железой). И не забываем про то, как сахар влияет на PH в полости рта, на зубки, которые даже еще не прорезались», — объяснила эксперт.
«В два года конфеты и печенье под запретом. После прорезывания зубов эмаль продолжает формироваться еще два года. Получается, зуб есть, а эмаль на нем еще очень хрупкая и не готова к встрече с большим количеством сахара.
Важно, что даже после введения сладостей чупа-чупсы и карамель детям давать не надо. Даже шоколадка полезнее для зубов. Ее ребенок прожевал и проглотил, а чупа-чупс — это сахар, который длительное время будет растворяться в полости рта и соответственно вредное воздействие на зубы будет большим. К тому же карамель ребенок чаще всего грызет, неокрепшая эмаль в этот момент будет очень страдать — скалываться и повреждаться».
«Не стоит рано вводить фруктовые и ягодные соки, даже натуральные. Во-первых — они часто с сахаром, даже если состав говорит об обратном. Во-вторых — соки — это концентрированная кислота, которая будет влиять на РН в полости рта», — подчеркивает Екатерина Брюханова.
Если вы увидели у ребенка несчищающийся налет, подозрительные полоски или волны на зубе/зубах либо вас что-то смущает в ротовой полости — покажитесь стоматологу. Идеально было бы, посетить детского стоматолога еще на этапе прорезывания первого зуба. Он поможет подобрать средства гигиены, подходящие именно вам, покажет нюансы чистки зубов, особенности прикуса.