Состояние военкома, раненного в Усть-Илимске, стабилизировалось

Состояние военкома Александра Елисеева, раненного при обстреле военкомата Усть-Илимска, стабилизировалось, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Иркутской области.

В ведомстве отметили, что состояние военного комиссара крайне тяжелое.

«Стабильное, не ухудшается», — уточнили в Минздраве.

Пока не известно, транспортируют ли мужчину в Иркутск. В его состоянии это возможно, однако погода не позволяет.

Накануне 26 сентября 25-летний парень начал стрельбу в военкомате. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконное хранение оружия и боеприпасов».

Также вчера произошел обстрел в Ижевске. Мужчина ворвался в школу и открыл огонь по детям. В настоящий момент известно о 17 погибших.