Состояние военкома, раненного в Усть-Илимске, стабилизировалось

В ведомстве отметили, что состояние военного комиссара крайне тяжелое.
«Стабильное, не ухудшается», — уточнили в Минздраве.
Пока не известно, транспортируют ли мужчину в Иркутск. В его состоянии это возможно, однако погода не позволяет.
Накануне 26 сентября 25-летний парень начал стрельбу в военкомате. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконное хранение оружия и боеприпасов».
Также вчера произошел обстрел в Ижевске. Мужчина ворвался в школу и открыл огонь по детям. В настоящий момент известно о 17 погибших.