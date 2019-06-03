Заведующий отделением сосудистой хирургии Краевой клинической больницы, один из ведущих сосудистых хирургов Алтайского края Юрий Григорьевич Субботин считает, что для хирурга важен не только опыт, но и характер. В свободное время Юрий Григорьевич читает русскую классику и коллекционирует фигурки врачей, а на работе ежедневно борется за человеческие жизни.

— Почему вы решили стать врачом?

— Я не потомственный врач. Когда я поступал в медицинский, у меня не было родственников, связанных с медициной. Папа был военным, мама работала в мясоперерабатывающей промышленности.

Мне нравилось учиться, хотя три первых курса, когда давали базовые знания, было не очень интересно. Настоящий же интерес появился, когда я попал в больницу. На 4−5-м курсах я пошел работать медбратом. Это было не столько желание заработать, сколько хотелось познакомиться с жизнью больницы изнутри.

Что касается медицинской специальности, то выбирать необходимо было из трех: терапия, акушерство-гинекология и хирургия. Хирургия показалась мне наиболее мужской.

У меня были замечательные учителя. Мой первый учитель хирургии — Николай Семенович Вторушин. Затем были профессора Виктор Борисович Гервазиев, Евгений Михайлович Филиппов, Владимир Павлович Швецов. Большинство старших коллег я могу назвать своими учителями.

Мой выбор положил начало династии врачей Субботиных. По моим стопам пошел один из сыновей, надеюсь, что ее продолжит кто-нибудь из внуков.

— Насколько велика сегодня проблема с сосудистыми заболеваниями?

— 50% всех смертей приходится именно на заболевания сердца и сосудов. Даже люди, которые «умирают от рака», на самом деле чаще уходят именно от сердечно-сосудистых осложнений.

— Есть ли случаи из практики, которые вы вспоминаете до сих пор?

Юрий Григорьевич Субботин. Источник: Клиника Доктора Субботина.

— В основном врачам запоминаются какие-то неудачи. Хорошее как-то идет своим чередом. Это не подвиг. В 1992 году мне пришлось заменять в течение месяца ушедшего в отпуск хирурга из Волчихи. Привезли ребенка лет 5−7 с обширной черепно-мозговой травмой, полученной от удара лошадиным копытом. Показания для операции были экстренные, ждать нейрохирурга из Барнаула не было времени. Оперировал сам. Операция была сложная, было серьезное венозное кровотечение.

Мы много пота пролили, звонили в Барнаул, советовались с нейрохирургами. Ребенок выжил, даже без последствий. А потом семья мальчика уехала в Германию. И мне передали, что немцы критиковали наложенные мною швы. Так как с их точки зрения они были недостаточно красивыми. А мы и не думали о том, чтобы красиво было. Нам надо было спасать ребенка.

— У вас есть профессиональная мечта?

— Я работаю в лучшей больнице Алтайского края, руковожу очень сильным отделением, известным и уважаемым среди российских сосудистых хирургов.

Наше отделение одно из немногих, где сосудистые хирурги выполняют операции как классическим открытым способом, с разрезом, так и внутрисосудистые операции через прокол кожи.

Несмотря на большую административную нагрузку, сохраняю себя как практикующий хирург. Много оперирую. И люблю оперировать.

Профессиональная мечта — как можно дольше сохранить себя именно как оперирующего хирурга.

— Есть ли у вас любимые операции?

— Наверное, это операции, которые выполняются по поводу аневризмы брюшной аорты.

— Кардиолог советует мне поменьше волноваться, а что посоветует сосудистый хирург?

— Сосудистый хирург, как и все другие врачи, посоветует вести здоровый образ жизни и своевременно и регулярно обращаться к врачу.

Главная проблема российского человека — неспособность заботиться о себе. Приходит на прием пациент 70 лет и говорит, что он в больницу практически не ходит. И это неправильно. У нас люди о своих автомобилях заботятся лучше, чем о себе.

Возникает вопрос: какого врача регулярно должен посещать каждый человек? Конечно же, в первую очередь терапевта — участкового или врача общей практики.

Если же у пациента есть хроническое заболевание и выполнена по этому поводу операция, то он должен регулярно наблюдаться у узкого профильного специалиста, например, сосудистого хирурга.

Вот это самая большая проблема. Все заболевания сосудов хронические, и только своевременное и регулярное обращение к сосудистому хирургу позволит избежать тяжелых осложнений и надолго сохранить эффективность проведенных операций. К сожалению, практически половина наших пациентов не выполняют в полной мере данные им при выписке рекомендации, особенно касаемые повторного посещения сосудистого хирурга.

— Что вы считаете главным в профессии?

Юрий Григорьевич Субботин. Источник: Клиника Доктора Субботина.

— Главное — это любить людей и хорошо лечить пациентов.

Хирургия — это мануальный навык, как любой другой, когда человек делает что-то руками — пишет картины, вытачивает детали на станке или вышивает крестиком. Когда ты делаешь это каждый день, у тебя все получается хорошо и быстро. Если бросишь, будет сложнее заново начинать.

Качество при прочих равных напрямую зависит от количества. Много оперируешь — приобретаешь большой опыт, значит, результаты будут хорошие.

Поэтому в нашем отделении очень много выполняется операций на сосудах.

— Говорят, что врачи должны иметь железное сердце. По-вашему, надо любить пациентов?

— Безусловно, пациентов надо любить. Но при этом надо быть смелым и всегда готовым к решительным действиям. Потому что ты внедряешься в организм человека, который и так уже пострадал — получил травму, тяжело болен и т. д. Делая операцию, ты вынужден как бы наносить еще одну травму, чтобы потом пациент стал здоровым. Поэтому кроме опыта тут нужен еще и характер, бойцовские качества.

— Есть у вас свободное время? Что делаете?

— Пытаюсь как можно больше времени проводить с внуками. Их у меня шестеро. Но, к сожалению, работа в отделении и большой консультативный прием не позволяют уделять им столько времени, сколько хотелось бы. Очень жаль. Они вырастают.

Что касается активного отдыха, то охотником я как-то не стал.

А вот рыбалка — да. У меня хороший друг, тоже врач, в Томске живет. Там я отдыхаю душой.

И, конечно, книги. Непрофессиональные. Читаю советскую и русскую классику. А еще я собираю фигурки врачей. 7 лет назад начал. Одна комната практически вся занята ими. Фигурки докторов и медсестер. Стекло, керамика, фарфор, гипс, металл. Мечтаю когда-нибудь выставить свою коллекцию на всеобщее обозрение.

— Вы придерживаетесь здорового образа жизни? Например, с чего начинается ваш день?

— Не с бутербродов с колбасой. Я в какой-то момент изменил систему питания, потому что понял, что здоровье ухудшается, например, позвоночник дал о себе знать. Стараюсь соблюдать общие правила здорового питания. В перекусах привык есть яблоки. Вся больница привыкла, что я на ходу могу жевать яблоко. Хожу в спортзал три раза в неделю и не пользуюсь лифтом.

— Что бы вы пожелали нашим читателям?

— Здоровья! И относиться к нему по меньшей мере так же, как к своему личному автомобилю — любить и ухаживать.

Клиника Доктора Субботина Адрес: Барнаул, ул. Пушкина, 70 Телефон: 8 (3852) 56-06-05. Сайт: subbotin-clinic.ru Краевая клиническая больница — внебюджетная поликлиника: 8 (3852) 689−545.

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