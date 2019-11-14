Социологи выяснили, как сильно россияне любят перекусы и почему

Во всем мире 6 человек из 10 предпочитают есть небольшими порциями в течение дня. Женщины особенно часто переключаются на дробное питание, говорится в исследовании. В России 63% респондентов не могут представить свою жизнь без перекусов.
У многих взрослых продукты для перекуса — такие, как шоколад или печенье — вызывают чувство ностальгии. Большинство опрошенных сообщили, что стараются делиться своими любимыми с детства снеками с окружающими. А около 80% людей, когда едут в гости к родителям, мечтают снова почувствовать вкус сладостей «из детства».
Снеки настолько сильно важны для людей, что 30% респондентов в мире готовы даже не заходить в соцсети целый месяц, чтобы иметь возможность радовать себя любимыми снеками каждый день.
В России 78% опрошенных уточнили, что сбалансированная диета обязательно должна включать немного сладостей для удовольствия. 80% россиян говорят о том, что именно перекусы помогают им контролировать голод и калорийность в течение дня.