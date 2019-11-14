Социологи выяснили, как сильно россияне любят перекусы и почему

Во всем мире привычка перекусывать небольшими порциями в течение дня (снекинг) становится все популярней. К ней пристрастилось множество россиян. Для многих жителей страны снекинг стал важным элементом культурной и семейной традиции, пишет retail.ru со ссылкой на исследование State of Snacking .

Во всем мире 6 человек из 10 предпочитают есть небольшими порциями в течение дня. Женщины особенно часто переключаются на дробное питание, говорится в исследовании. В России 63% респондентов не могут представить свою жизнь без перекусов.

У многих взрослых продукты для перекуса — такие, как шоколад или печенье — вызывают чувство ностальгии. Большинство опрошенных сообщили, что стараются делиться своими любимыми с детства снеками с окружающими. А около 80% людей, когда едут в гости к родителям, мечтают снова почувствовать вкус сладостей «из детства».

Снеки настолько сильно важны для людей, что 30% респондентов в мире готовы даже не заходить в соцсети целый месяц, чтобы иметь возможность радовать себя любимыми снеками каждый день.