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15 ноября
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Здоровье

Социологи выяснили, как сильно россияне любят перекусы и почему

Во всем мире привычка перекусывать небольшими порциями в течение дня (снекинг) становится все популярней. К ней пристрастилось множество россиян. Для многих жителей страны снекинг стал важным элементом культурной и семейной традиции, пишет retail.ru со ссылкой на исследование State of Snacking.

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Во всем мире 6 человек из 10 предпочитают есть небольшими порциями в течение дня. Женщины особенно часто переключаются на дробное питание, говорится в исследовании. В России 63% респондентов не могут представить свою жизнь без перекусов.

У многих взрослых продукты для перекуса — такие, как шоколад или печенье — вызывают чувство ностальгии. Большинство опрошенных сообщили, что стараются делиться своими любимыми с детства снеками с окружающими. А около 80% людей, когда едут в гости к родителям, мечтают снова почувствовать вкус сладостей «из детства».

Снеки настолько сильно важны для людей, что 30% респондентов в мире готовы даже не заходить в соцсети целый месяц, чтобы иметь возможность радовать себя любимыми снеками каждый день.

В России 78% опрошенных уточнили, что сбалансированная диета обязательно должна включать немного сладостей для удовольствия. 80% россиян говорят о том, что именно перекусы помогают им контролировать голод и калорийность в течение дня.

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