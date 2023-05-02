Соцсети: юмориста Петросяна госпитализировали из-за проблем с сердцем

77-летнего Евгения Петросяна госпитализировали. У него серьезные проблемы с сердцем, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

У Петросяна обнаружили гипертоническую болезнь. Накануне ему стало плохо, из-за чего он ударился головой.

Врачи обследовали мужчину и проверили наличие травм черепа. Их не обнаружили, но по результатам обследования Петросяна решили оставить в больнице им. Боткина.

Кроме того, врачи наблюдают за кистами, которые нашли в обеих почках Евгения Петросяна.

Напомним, что вечером 1 мая в СМИ появилась информация о госпитализации артиста, но сам Петросян опроверг слухи. Сейчас в соцсетях снова заговорили о его госпитализации.

Ранее Вучич опроверг информацию о своей госпитализации.