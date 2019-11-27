Советы в сезон простуды: как правильно сморкаться и чем опасна эта процедура

Зима на подходе, сезон простудных заболеваний уже начался, а поэтому проблема насморка актуальна для очень многих. Но многие не знают, как правильно сморкаться и не подозревают, чем может грозить эта, казалось бы, простая процедура

Как сообщает medportal.ru, от избыточной носовой слизи нужно избавляться обязательно, высмаркивание — медицинская необходимость. Однако, делая это неправильно, можно навредить себе.

Чем опасно неправильное высмаркивание

Понятно, что угроза от высмаркивания в повседневной жизни не так страшна.

Но в медицинской литературе среди осложнений, которые были вызваны чрезмерно усердным высмаркиванием, описаны такие случаи, как перелом основания глазницы, «прорыв» воздуха в ткани между легкими, сильная головная боль от попадания воздуха в полость черепа и даже разрыв пищевода.

Более распространенные осложнения — заложенность уха, баротравма или разрыв барабанной перепонки, кровотечение.

Простуда СС0

Как правильно сморкаться

Сморкаться следует осторожно, очищать одну ноздрю за один раз. Это предупреждает создание слишком высокого давления в носу, которое является причиной основных возможных осложнений.

Необходимо помнить о возможности распространения воздушно-капельных инфекции. Сморкаться лучше в стороне от других людей.

В идеале, это нужно делать в салфетку, которую затем нужно выбросить. После процедуры следует помыть руки или обработать их антисептиком.