5 советов врача, как носить маску в мороз без вреда коже

Основные правила ношения масок в мороз публикует РБК.
- В мороз меняйте маску чаще, чем обычно — хотя бы раз в полчаса надо давать лицу дышать.
- Избегайте химически окрашенных масок.
- Перед тем как надеть маску, можно нанести легкий крем, подобранный под тип кожи.
- Для ухода за кожей лучше использовать средства с более легкими текстурами, поскольку при ношении маски жирный крем или чрезмерно плотные тональные средства дополнительно забьют поры.
- Не спускайте маску на подбородок, а при необходимости просто снимите ее. Так можно избежать еще большего давления, а также трения материала с волосяными фолликулами, которые могут привести к механическим акне.
В общем, опрошенные РБК дерматологи заверили, что правильное ношение маски не вредит коже.