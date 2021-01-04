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4 января
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5 советов врача, как носить маску в мороз и не навредить себе

Ношение маски в мороз вредно для кожи, утверждает врач-Сеченовского университета Николай Арсентьев, передают «РИА Новости».
Но носить их приходится — за отсутствие средств защиты на остановке общественного транспорта или в людном месте гражданина могут подвергнуть административному наказанию. И вот журналисты выясняли, как их носить правильно, чтобы вреда не было.

Защита. Маски. Перчатки.
Защита. Маски. Перчатки.
Pixabay.com

Основные правила ношения масок в мороз публикует РБК.

  1. В мороз меняйте маску чаще, чем обычно — хотя бы раз в полчаса надо давать лицу дышать.
  2. Избегайте химически окрашенных масок.
  3. Перед тем как надеть маску, можно нанести легкий крем, подобранный под тип кожи.
  4. Для ухода за кожей лучше использовать средства с более легкими текстурами, поскольку при ношении маски жирный крем или чрезмерно плотные тональные средства дополнительно забьют поры.
  5. Не спускайте маску на подбородок, а при необходимости просто снимите ее. Так можно избежать еще большего давления, а также трения материала с волосяными фолликулами, которые могут привести к механическим акне.

В общем, опрошенные РБК дерматологи заверили, что правильное ношение маски не вредит коже.

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