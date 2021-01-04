5 советов врача, как носить маску в мороз и не навредить себе

Ношение маски в мороз вредно для кожи, утверждает врач-Сеченовского университета Николай Арсентьев, передают «РИА Новости».

Но носить их приходится — за отсутствие средств защиты на остановке общественного транспорта или в людном месте гражданина могут подвергнуть административному наказанию. И вот журналисты выясняли, как их носить правильно, чтобы вреда не было.