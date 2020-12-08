Создана первая в мире универсальная вакцина против всех вирусов гриппа

Новая вакцина способна устранить необходимость в ежегодной ревакцинации.

Обычные вакцины против гриппа индуцируют нейтрализующие антитела, направленные на специфический домен HA — белка на оболочке вируса, который помогает патогену взаимодействовать с рецепторами клетки и проникать внутрь нее. Однако этот домен может мутировать, что и приводит к появлению новых штаммов вирусов, невосприимчивых ко всем существующим вакцинам, пишет Lenta.ru.

В ходе клинических испытаний первой фазы оценивалась безопасность и иммуногенность вакцины у 65 добровольцев в США. Оказалось, что она способна вызывать сильный иммунный ответ, который сохранялся не менее 18 месяцев.

Выводы ученых опубликованы в журнале Nature Medicine.