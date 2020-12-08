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Здоровье

Создана первая в мире универсальная вакцина против всех вирусов гриппа

Исследователи больницы Маунт-Синай (Нью-Йорк) представили результаты предварительных клинических испытаний первой в мире универсальной вакцины против широкого спектра штаммов и подтипов вируса гриппа.

Болезнь. Перчатки
Болезнь. Перчатки
СС0

Новая вакцина способна устранить необходимость в ежегодной ревакцинации.

Обычные вакцины против гриппа индуцируют нейтрализующие антитела, направленные на специфический домен HA — белка на оболочке вируса, который помогает патогену взаимодействовать с рецепторами клетки и проникать внутрь нее. Однако этот домен может мутировать, что и приводит к появлению новых штаммов вирусов, невосприимчивых ко всем существующим вакцинам, пишет Lenta.ru.

В ходе клинических испытаний первой фазы оценивалась безопасность и иммуногенность вакцины у 65 добровольцев в США. Оказалось, что она способна вызывать сильный иммунный ответ, который сохранялся не менее 18 месяцев.

Выводы ученых опубликованы в журнале Nature Medicine.

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