Спаси жизнь. Донорская акция стартовала в Алтайском крае

В октябре в Алтайском крае стартовала акция «Стань Донором. Спаси Жизнь!». Она пройдет в четырех городах, сообщили в краевом центре крови.

Социальную акцию на протяжении 10 лет успешно проводят в Барнауле, Рубцовске, Бийске и Камне-на-Оби по инициативе студентов технического университета.

Где и когда сдать кровь

5 и 6 октября в Рубцовске на пл. Ленина,

12 октября в Камне-на-Оби в Каменской детской школе искусств ( ул. Ленина , 44а),

ул. Ленина 44а), 14 и 15 октября в Бийске у ТРЦ «Ривьера» ( ул. Советская , 205/2),

ул. Советская 205/2), с 18 по 22 октября в Барнауле на пл. Сахарова.

Работать мобильные комплексы заготовки крови будут с 8:30 до 12:00.

Донорская акция. akck.zdravalt.ru

Что получит донор

Компенсацию на питание — 5% от прожиточного минимума,

Справку на два дня отдыха,

Сувенир с символикой акции,

Подарок от партнеров,

Хорошее настроение.

Как подготовиться к сдаче крови, противопоказания и другую важную информацию можно прочитать на сайте yadonor.ru.