Спаси жизнь. Донорская акция стартовала в Алтайском крае

Социальную акцию на протяжении 10 лет успешно проводят в Барнауле, Рубцовске, Бийске и Камне-на-Оби по инициативе студентов технического университета.
Где и когда сдать кровь
- 5 и 6 октября в Рубцовске на пл. Ленина,
- 12 октября в Камне-на-Оби в Каменской детской школе искусств (ул. Ленина, 44а),
- 14 и 15 октября в Бийске у ТРЦ «Ривьера» (ул. Советская, 205/2),
- с 18 по 22 октября в Барнауле на пл. Сахарова.
Работать мобильные комплексы заготовки крови будут с 8:30 до 12:00.
Донорская акция.
akck.zdravalt.ru
Что получит донор
- Компенсацию на питание — 5% от прожиточного минимума,
- Справку на два дня отдыха,
- Сувенир с символикой акции,
- Подарок от партнеров,
- Хорошее настроение.
Как подготовиться к сдаче крови, противопоказания и другую важную информацию можно прочитать на сайте yadonor.ru.