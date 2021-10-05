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Здоровье

Спаси жизнь. Донорская акция стартовала в Алтайском крае

В октябре в Алтайском крае стартовала акция «Стань Донором. Спаси Жизнь!». Она пройдет в четырех городах, сообщили в краевом центре крови.

Донорская акция.
Донорская акция.
akck.zdravalt.ru

Социальную акцию на протяжении 10 лет успешно проводят в Барнауле, Рубцовске, Бийске и Камне-на-Оби по инициативе студентов технического университета.

Где и когда сдать кровь

  • 5 и 6 октября в Рубцовске на пл. Ленина,
  • 12 октября в Камне-на-Оби в Каменской детской школе искусств (ул. Ленина, 44а),
  • 14 и 15 октября в Бийске у ТРЦ «Ривьера» (ул. Советская, 205/2),
  • с 18 по 22 октября в Барнауле на пл. Сахарова.

Работать мобильные комплексы заготовки крови будут с 8:30 до 12:00.

Донорская акция.
Донорская акция.
akck.zdravalt.ru

Что получит донор

  • Компенсацию на питание — 5% от прожиточного минимума,
  • Справку на два дня отдыха,
  • Сувенир с символикой акции,
  • Подарок от партнеров,
  • Хорошее настроение.

Как подготовиться к сдаче крови, противопоказания и другую важную информацию можно прочитать на сайте yadonor.ru.

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