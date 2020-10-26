Специалист рассказал, как восстановить обоняние после ковида

После заражения коронавирусом обоняние можно вернуть, если восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям в носу.

Во время инфекции из-за отека ухудшается доступ к рецепторам верхней части слизистой оболочки носа.

Коронавирус может токсически воздействовать на них и вызвать деградацию рецепторов и нервной ткани.

Чтобы избавиться от этого, необходимо регулярно орошать полость носа каплями, а если их нет под рукой, то раствором с морской солью, который можно сделать самому, рассказал РБК врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев.

Очень важна и нормальная влажность воздуха в помещении. Также поможет употребление витаминов группы В и поливитаминов для восстановления нервных клеток.

Вовремя принятые меры способствуют быстрому восстановлению обоняния, которое некоторые пациенты с коронавирусом не смогли восстановить даже в течение полугода, пишет «РГ».