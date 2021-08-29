Специалист рассказал об опасности народных методов лечения простуды

Даже при простуде заниматься самолечением не стоит, уверен врач-отоларинголог высшей категории и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Он рассказал, чем опасны народные методы, пишут «Известия».

Так высокая температура в бане и сауне провоцирует сильный отек соустьев (каналов рядом с носовой полостью), и воспаление проявляется еще сильнее.

«Когда человек уже чувствует себя плохо и интуитивно понимает, что ему нужно быть в горизонтальном положении, а вместо этого идет в баню — ничего хорошего не будет. В сауну или баню можно идти, когда человек уже почти выздоровел», — говорит врач.

Также при простуде не нужно вставлять в ноздри ломтики чеснока или лука — это приведет сильному раздражению и спровоцирует больший отек и воспаление.