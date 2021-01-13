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Здоровье

Специалист рассказала, когда прививающимся от ковида можно окунаться в прорубь

Тем, кто планирует окунаться в прорубь на Крещение 19 января, прививаться от COVID-19 лучше более чем за неделю до или два дня после купания, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина, сообщает РИА Новости.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Врач указала на то, что погружение в ледяную воду влияет на иммунитет, поэтому при прохождении вакцинации это следует учитывать.

Крещенские купания в этом году будут отличаться от прошлых лет из-за распространения коронавируса, пишет Lenta.ru.

Поэтому в регионах усилены меры безопасности, а особое внимание будет уделено мерам профилактики заражения.

Новосибирское правительство, в частности, попросило воздержаться от крещенских купаний. Но запрещать обряды во время ограничения на массовые мероприятия власти не стали, пишет Тайга.инфо. Особое внимание будет уделяться соблюдению социального дистанцирования особенно в местах переодевания.

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