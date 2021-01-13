Специалист рассказала, когда прививающимся от ковида можно окунаться в прорубь

Врач указала на то, что погружение в ледяную воду влияет на иммунитет, поэтому при прохождении вакцинации это следует учитывать.
Крещенские купания в этом году будут отличаться от прошлых лет из-за распространения коронавируса, пишет Lenta.ru.
Поэтому в регионах усилены меры безопасности, а особое внимание будет уделено мерам профилактики заражения.
Новосибирское правительство, в частности, попросило воздержаться от крещенских купаний. Но запрещать обряды во время ограничения на массовые мероприятия власти не стали, пишет Тайга.инфо. Особое внимание будет уделяться соблюдению социального дистанцирования особенно в местах переодевания.