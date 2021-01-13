Специалист рассказала, когда прививающимся от ковида можно окунаться в прорубь

Тем, кто планирует окунаться в прорубь на Крещение 19 января, прививаться от COVID-19 лучше более чем за неделю до или два дня после купания, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина, сообщает РИА Новости.