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Здоровье

Специалист развеял мифы о питье воды

Врач-эндокринолог и диетолог Ульяна Румянцева рассказала агентству «Прайм» о высказываниях о воде, которые не имеют научных обоснований.

Вода.
Вода.
архив "Росводоканал Барнаул"

Распространенным мифом оказалось мнение, что в расчет нормы потребления воды в сутки берется только чистая вода. На самом деле необходимо считать всю жидкость, выпитую за день: чай, кофе, соки, фрукты, бульон в супе. При этом алкоголь и сладкую газировку в расчет включать нельзя.

Информация о том, что нужно выпивать два литра жидкости в сутки — тоже миф. Норма потребления воды индивидуальна.

«Здоровый мужчина с обычной физической активностью должен выпивать в среднем 35 мл воды на каждый килограмм своего веса, а женщина — 25−30 мл/кг. То есть, норма потребления воды для мужчины весом 65 кг составляет 65*35=2,275 л, а для женщины с тем же весом 65*30=1,95 л в сутки», — подсчитал диетолог.

То, что вода способствует похудению — тоже миф. Человек может перепутать голод и жажду и, вместо того, чтобы выпить воды, начать есть и набирать лишний вес.

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