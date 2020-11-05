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Здоровье

Специалист развеяла миф о пользе лимона, чеснока и лука

Лимон, чеснок, лук или аскорбиновая кислота не способны укрепить иммунитет, заявила консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова, сообщает РИА Новости.

Лимон и чеснок.
Лимон и чеснок.
CC0

«Очень большой миф, что чеснок, лимон и лук являются иммуномодуляторами. Это полезные продукты, их стоит включать в рацион, но не в качестве продукта, которые способен резко укрепить иммунитет», — пояснила она.

По ее словам, специальных продуктов, которые могли бы сделать иммунитет сильным, в природе не существует.

Иммунитет складывается из множества факторов, один из которых здоровое разнообразное питание. Эксперт посоветовала включить в рацион мясные и молочные продукты, а также свежие овощи, фрукты и зелень, пишет Lenta.ru.

Специалист также подчеркнула — аскорбиновая кислота не влияет на длительность течения респираторной вирусной инфекции и не уменьшает риск инфицирования.

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