Специалист развеяла миф о пользе лимона, чеснока и лука

«Очень большой миф, что чеснок, лимон и лук являются иммуномодуляторами. Это полезные продукты, их стоит включать в рацион, но не в качестве продукта, которые способен резко укрепить иммунитет», — пояснила она.
По ее словам, специальных продуктов, которые могли бы сделать иммунитет сильным, в природе не существует.
Иммунитет складывается из множества факторов, один из которых здоровое разнообразное питание. Эксперт посоветовала включить в рацион мясные и молочные продукты, а также свежие овощи, фрукты и зелень, пишет Lenta.ru.
Специалист также подчеркнула — аскорбиновая кислота не влияет на длительность течения респираторной вирусной инфекции и не уменьшает риск инфицирования.