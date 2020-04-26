Специалисты нашли лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Американские ученые взяли различные образцы тканей и пропустили через них воздушный поток со скоростью, которая соответствует дыханию человека.
Лучше всего себя показала маска из хлопка с натуральным шелком или шифоном. Один слой хлопковой ткани в сочетании с двумя слоями шифона отфильтровывал от 80−99% частиц.
«Плотно сплетенные нити хлопка являются механическим барьером для капель, которые распространяются при кашле, чихании и так далее. А шифон и шелк удерживают статический заряд и служат в качестве электростатического барьера», — отметили исследователи.
Натуральный шелк и фланель дали аналогичные результаты.