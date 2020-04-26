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Здоровье

Специалисты нашли лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Исследователи Чикагского университета протестировали разные виды тканей и выбрали лучшие для защиты от коронавируса, пишет blog.mednote.life.

Маски. Коронавирус.
Маски. Коронавирус.
Анна Зайкова.

Американские ученые взяли различные образцы тканей и пропустили через них воздушный поток со скоростью, которая соответствует дыханию человека.

Лучше всего себя показала маска из хлопка с натуральным шелком или шифоном. Один слой хлопковой ткани в сочетании с двумя слоями шифона отфильтровывал от 80−99% частиц.

«Плотно сплетенные нити хлопка являются механическим барьером для капель, которые распространяются при кашле, чихании и так далее. А шифон и шелк удерживают статический заряд и служат в качестве электростатического барьера», — отметили исследователи.

Натуральный шелк и фланель дали аналогичные результаты.

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