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Здоровье

Специалисты ответили на важный вопрос о сочетании «Спутника V» и других вакцин

В Аргентине было проведено исследование, в котором изучалась реакция пациентов на вакцинацию, где первым компонентом был российский препарат «Спутник V». Вторая доза прививки была производства иностранных производителей, пишет ТАСС.

Вакцинация. Спутник V.
Вакцинация. Спутник V.
zdravalt.ru

Для комбинации с российской вакциной были выбраны препараты от AstraZeneca и Sinopharm, которые также используют в Аргентине для вакцинации от коронавируса. По предварительным данным, ученые не обнаружили серьезных побочных эффектов.

В Министерстве здравоохранения провинции Буэнос-Айрес сообщили, что половина участников исследования сообщила о боли в месте укола после получения второй дозы. У 41,6% не отмечалось никаких осложнений после получения второй дозы. 8,4% пожаловались на высокую температуру и боли в спине.

Вакцинация.
Вакцинация.
zdravalt.ru

Исследование началось 7 июля. В нем принимают участие люди, средний возраст которых составляет 49 лет. Окончательные результаты работы аргентинских ученых пока не готовы.

Что говорят в России

Напомним, ранее на этой неделе Минздрав России одобрил совместное исследование вакцин от COVID-19 AstraZeneca и «Спутник Лайт». «Спутник лайт» — это четвертая отечественная вакцина от коронавируса, получившая официальную регистрацию в России.

Эта однокомпонентная вакцина рекомендована для повторной вакцинации ранее вакцинированных граждан.

Вакцинация.
Вакцинация.
Фото из архива Алтайского филиала РАНХиГС.

В Алтайский край поставили более 540 тыс. комплектов вакцин: «Спутник V» (512,4 тыс.), «Эпиваккорона» (10,5 тыс.) и «Ковивак» (6,3 тыс.).

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