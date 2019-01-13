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Здоровье
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Специалисты рассказали, как питаться зимой, чтобы не мёрзнуть и не болеть

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации правильного зимнего питания и перечислили продукты, которые не дадут замерзнуть и поддержат работу иммунной системы.

Морозы на Алтае.
Морозы на Алтае.
natali_vakorina instagram.com

В рекомендации Роспотребнадзора говорится, что зимой состояние организма ухудшается из-за тяжелых условий — низкой температуры, ее перепадами между улицей и помещением, холодного воздуха и ветра вне зданий и сухого воздуха внутри, дефицитом солнечного света. Поэтому в зимнее время в рационе должны присутствовать вещества, необходимые для поддержания функциональной активности, обменных процессов и нормальной работы всего организма.

К таким продуктам, в первую очередь, относятся жирная рыба, содержащая ненасыщенные жирные кислоты семейства омега 3, растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное), зерновые продукты (предпочтительно, цельнозерновые или с добавлением отрубей и проростков), сезонные овощи (капуста, морковь, лук, чеснок и др.), свежая зелень, фрукты (гранаты, цитрусовые, яблоки и др.), орехи.

Также россиянам напомнили о согревающих свойствах пряностей — имбиря, корицы, гвоздики. И посоветовали, если возникает желание согреться с помощью пищи или напитка, отдать предпочтение имбирному чаю с корицей, мятой и лимоном.

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