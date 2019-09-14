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Здоровье

Специалисты рассказали, как просто сжечь жир

Специалисты назвали несколько простых правил, которые позволят организму не откладывать жир, а использовать его в качестве источника энергии, пишет «Российская газета».

Похудение. Вес.
Похудение. Вес.
СС0

Во-первых, нужно спать не менее семи часов в сутки. Важно, чтобы рядом не было включенных гаджетов и других источников света.

Во-вторых, стоит регулярно есть шпинат, капусту, сладкий перец.

Третье правило — не надо отказываться от жирных продуктов, таких как авокадо, орехи, несоленые семечки и оливковое масло. При этом стоит избегать обработанных сахаров, рафинированных углеводов и спиртного.

Сжечь жир поможет и интервальное питание, когда дневную норму калорий употребляете в течение восьми часов. В остальное время надо дать организму время на переваривание пищи и процесс сжигания жира.

Специалисты. считают, что регулярные физические нагрузки тоже помогут в борьбе с лишним весом. Подойдет также 30-минутная ежедневная быстрая ходьба.

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