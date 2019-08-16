Специалисты выяснили, почему женщины не могут похудеть

Минерал йода в рационе крайне необходим для здорового метаболизма и сжигания калорий.
Многие диетологи в последние годы опасаются, что в рационе современных женщин ощущается сильный дефицит йода. Среди десяти признаков дефицита выделяют прибавку веса, отечность, спутанность сознания, нехватку энергии, нарушение функции щитовидной железы, задержку воды в организме, нарушение сна, хрупкость ногтей, увеличение щитовидной железы, а также выпадение волос.
При низком уровне йода уровень щитовидных гормонов в организме снижается, что нарушает активность щитовидной железы и провоцирует прибавку веса.
Чтобы не было дефицита йода, советуют употреблять больше молочных продуктов, рыбы и морепродуктов, а также чернослив, бобы и цельнозерновые.