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Здоровье

Специалисты выяснили, почему женщины не могут похудеть

Дефицит йода может быть одной из причин, почему женщины не могут сбросить вес, пишет «МедикФорум».

Ожирение. Лишний вес. Весы.
Ожирение. Лишний вес. Весы.
СС0.

Минерал йода в рационе крайне необходим для здорового метаболизма и сжигания калорий.

Многие диетологи в последние годы опасаются, что в рационе современных женщин ощущается сильный дефицит йода. Среди десяти признаков дефицита выделяют прибавку веса, отечность, спутанность сознания, нехватку энергии, нарушение функции щитовидной железы, задержку воды в организме, нарушение сна, хрупкость ногтей, увеличение щитовидной железы, а также выпадение волос.

При низком уровне йода уровень щитовидных гормонов в организме снижается, что нарушает активность щитовидной железы и провоцирует прибавку веса.

Чтобы не было дефицита йода, советуют употреблять больше молочных продуктов, рыбы и морепродуктов, а также чернослив, бобы и цельнозерновые.

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