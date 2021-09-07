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Укрепляем иммунитет: как специи могут помочь защитить здоровье

Грядет холодная пора года. Неудивительно, что слово «иммунитет» мы будем слышать повсеместно. И это неудивительно, ведь перепады температур увеличивают нашу восприимчивость к болезням. Вот почему это идеальное время для увеличения потребления некоторых видов специй, которые обладают согревающими способностями, помогают организму бороться с вирусами, а также способствуют достижению стройных форм. Узнаем, какие пряности помогают в борьбе с вирусами. И лучшие из них можно выбрать в https://greencardamon.ru/ — магазине индийских товаров для здоровья и красоты.

Специи.
Специи.
ССО

Перец на страже здоровья

В давние времена считалось, что перец тесно связан с фертильностью и действует как мощный афродизиак. Трудно судить, действительно ли эта приправа из Индии гарантирует страстную ночь. Однако, несомненно, то, что одна из его основных «задач» — повышение температуры тела, что в холодное время, конечно, может быть полезно.


Вы когда-нибудь слышали, что растение с острым вкусом положительно влияет на метаболические функции и значительно ускоряет сжигание жира? Это связано с веществом под названием пиперин. Ингредиент также стимулирует выработку эндорфинов, тем самым заметно улучшая психическое состояние. Не следует забывать, что он также выводит токсины из организма, усиливает защиту от различных бацилл и помогает при головных болях.

Куркума — золотое сокровище

В куркуме или индийском шафране скрыто много полезных ингредиентов, но наибольшее внимание, безусловно, привлекает сложный куркумин. Эксперты приписывают желтому натуральному красителю с антиоксидантным действием почти магическую силу, поскольку, по их словам, он способствует укреплению иммунной системы и уничтожает все виды паразитов, улучшая пищеварение.

Куркума улучшает кровоток, поэтому приятно согревает. Следует добавить, что этот традиционный ингредиент также может снизить риск образования тромбов и успокоить тошноту, демонстрируя как противовоспалительные, так и противоопухолевые свойства. Он также помогает регулировать уровень холестерина и помогает предотвратить ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, астму.

Специи.
Специи.
ССО

Корица — ароматный друг

Результаты многочисленных исследований сходятся в том, что корица в значительной степени способствует расширению кровеносных сосудов, тем самым действуя как профилактика неприятного чувства холода. В список полезных свойств специи также входит тот факт, что она способствует регенерации ткани и стимулирует ленивый метаболизм.
Однако это также касается прыщей и других проблем с кожей, включая растяжки и целлюлит. Кроме того, корица добавляет энергии, способствует усвоению питательных веществ и подавляет накопление жиров в организме.

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