Спецрейсом на Байконур доставлены медики для борьбы с COVID-19

Самолет «Роскосмоса» доставил на Байконур медиков Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), которые будут помогать бороться с коронавирусом в городе, сообщает ТАСС .

Вместе с медиками тем же рейсом доставлены аппараты ИВЛ и необходимые лекарственные препараты.

В «Роскосмосе» отметили, что «принимают все необходимые меры» для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на комплексе «Байконур», в который входят одноименные город и космодром.

Комендантский час

26 июня в городе возобновили режим самоизоляции и ввели комендантский час из-за коронавируса, были введены ограничения на въезд и выезд из города, а также закрыты общественные заведения, пишет bfm.ru.

При этом космодром продолжил работать.

Власти признали, что в городе не хватает врачей и бригад скорой помощи для быстрого оказания помощи всем заболевшим.