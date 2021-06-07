Спикер Госдумы рассказал о проекте включения вакцинации от ковида в план прививок

Законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в национальный план-календарь профилактических прививок не предполагает, что она станет обязательной, написал в своем Telegram -канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Люди волнуются, что вакцинация станет обязательной вне зависимости от их желания. Изучил законопроект и отвечаю на этот вопрос. Это не так! Прошу, не надо тратить силы и энергию, выступая против него. Он совершенно о другом», — написал спикер нижней палаты парламента.

По словам Володина, суть законопроекта в том, что желающие пройти вакцинацию от коронавируса смогут сделать прививку бесплатно, за счет средств федерального бюджета, пишет Lenta.ru.

«Государство дает такую возможность. А тот, кто не хочет — его выбор. Законом эти вопросы не регулируются и не могут. Наше конституционное право решать это самостоятельно», — подчеркнул Володин.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации от ковида. Люди сами должны осознать необходимость прививки, назвав ее самым «правильным и цивилизованным способом сформировать коллективный иммунитет».