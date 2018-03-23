Спикер Совфеда жестко раскритиковала систему обязательного медицинского страхования

"Граждане критикуют страховую систему медицины, отмечая, что никакая она не страховая", — сказала спикер, выступая 21 марта на заседании научно-экспертного совета по реализации задач, озвученных в послании президента РФ.

Валентина Матвиенко,

спикер Совета Федерации:

— Давайте мы поинтересуемся, сколько средств граждан мы отдаем в ФОМС, сколько средств уходит на содержание страховых компаний. Это просто "прокладки" по перекачиванию средств граждан, просто конторки, которые перекачивают средства в медучреждения.

При этом, по словам спикера, страховые компании не занимаются контролем качества оказываемых медуслуг.

"Пусть система страхования будет добровольной для граждан. Пусть кто хочет, находится в частных страховых компаниях", — сказала законодатель. Она предложила комитету Совфеда по соцполитике изучить этот вопрос.

"Зачем мы эти фонды насоздавали, давайте напрямую деньги перечислять из федерального, регионального бюджета (на лечение пациентов). Все по-честному, все прозрачно", — сказала сенатор.

Матвиенко предложила изучить успешный зарубежный опыт в этой сфере, пишет bfm.ru.

"Тучи чиновников. Приезжаешь в регион — самые красивые здания у отделения ПФР, ФОМС, ФСС, ЦБ. Вот на это уходят средства", — возмутилась Матвиенко.