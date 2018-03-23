Спикер Совфеда жестко раскритиковала систему обязательного медицинского страхования

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что граждане жалуются на систему страховой медицины в России. Спикер предложила направлять средства на лечение граждан напрямую из федерального и регионального бюджетов, минуя фонд ОМС, а саму систему страхования сделать добровольной, сообщает РИА Новости.
"Граждане критикуют страховую систему медицины, отмечая, что никакая она не страховая", — сказала спикер, выступая 21 марта на заседании научно-экспертного совета по реализации задач, озвученных в послании президента РФ.
Валентина Матвиенко,
спикер Совета Федерации:
— Давайте мы поинтересуемся, сколько средств граждан мы отдаем в ФОМС, сколько средств уходит на содержание страховых компаний. Это просто "прокладки" по перекачиванию средств граждан, просто конторки, которые перекачивают средства в медучреждения.
При этом, по словам спикера, страховые компании не занимаются контролем качества оказываемых медуслуг.
"Пусть система страхования будет добровольной для граждан. Пусть кто хочет, находится в частных страховых компаниях", — сказала законодатель. Она предложила комитету Совфеда по соцполитике изучить этот вопрос.
"Зачем мы эти фонды насоздавали, давайте напрямую деньги перечислять из федерального, регионального бюджета (на лечение пациентов). Все по-честному, все прозрачно", — сказала сенатор.
Матвиенко предложила изучить успешный зарубежный опыт в этой сфере, пишет bfm.ru.
"Тучи чиновников. Приезжаешь в регион — самые красивые здания у отделения ПФР, ФОМС, ФСС, ЦБ. Вот на это уходят средства", — возмутилась Матвиенко.
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