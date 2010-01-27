Сплошная антисанитария: появились снимки с китайского рынка, где случилась вспышка коронавируса

В социальных сетях появились фотографии с рынка морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань, где, предположительно, началась вспышка коронавируса, сообщила «Российская газета».

По мнению представителей местных властей, нелегальные продажи диких животных на рынке происходили в условиях сплошной антисанитарии: на фотографиях видно, как полы и стены помещений, где продавали животных, полны грязи и забрызганы кровью.

Вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, рассказали эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний. По результатам генетического анализа ученые связали происхождение коронавируса с летучими мышами.

This virus started in Wuhan China. The problem with China is no regulations. This is part of what the Trump admin wants 0 regulations. This was started in a street meat market. Where the blood of the animals just drains in the street. Think about what regulations prevent. pic.twitter.com/SFbReollPB — Walter Zapata (@WalterBuff736) January 24, 2020

Рынок закрыли 1 января в связи с подозрениями, что именно он является источником происхождения нового коронавируса после серии заболеваний среди его сотрудников и посетителей. В настоящее время объект изучается экспертами и полицейскими, проводящими собственное расследование.

Рынок Хуанань известен среди местных жителей продажей разных видов животных — от насекомых до детенышей волков и находящихся под угрозой исчезновения видов, продажа которых незаконна.

Следователи установили, что в Хуанане до закрытия можно было найти мясо около 112 различных видов диких животных, таких как циветы (плотоядное млекопитающее, обитающее в Индии и южном Китае), лисы, саламандры, павлины, крысы, волчата, крокодилы и даже дикобразы и прочих.

На снимках видно большое количество нелегальных магазинов с животными, в том числе с дикобразами и коалами, запертыми в маленьких клетках.

По последним данным, подтвержденным китайскими властями, в стране от коронавируса умерли 80 человек, а число инфицированных превысило две тысячи по всей стране.