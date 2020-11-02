Способен ли мороз убить ковид, рассказали эксперты

По словам инфекциониста Евгения Тимакова, чем ниже температура, тем дольше вирус сохраняется во внешней среде.
«Когда он заморожен, он не активен, но как только он попадает в тепло, активируется. Так ведут себя все инфекции», — пояснил он.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн подчеркнул — вирусы никогда не гибнут от холода, пишет РИА Новости. Они способны выжить как и при минус 196 градусах (температура жидкого азота), так и при минус 20.
При этом Альтштейн отметил, что низкие температуры могут оказать негативное влияние на уровень заболеваемости, пишет News.ru.
И уточнил, что в период похолодания люди меньше проветривают квартиры, чаще «кучкуются» вместе, реже гуляют, предпочитая встречаться в помещениях, а вирус передается при тесных контактах в отсутствие проветривания.