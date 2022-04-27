Способы быстро снизить уровень холестерина назвали специалисты

Кардиологи в публикации для издания Eat This, Not That! (ETNT) назвали способы быстро снизить уровень холестерина.

Здоровое питание и спортивные нагрузки в числе всего прочего помогут избежать проблем с сердцем и поддерживать холестерин на должном уровне, уверены врачи.

Так, для начала врачи рекомендуют пересмотреть рацион и сформировать полезные пищевые привычки.

Эксперты советуют налегать на оливковое масло, рыбу, овощи, бобовые и цельные злаки, отказавшись от переработанных продуктов.

«Большое количество рафинированных углеводов может спровоцировать повышение уровня сахара в крови, в результате чего есть риск развития ожирения и диабета. Насыщенные жиры, содержащиеся в молоке, сыре или сливочном масле могут негативно влиять на уровень холестерина, увеличивая риск сердечных заболеваний», — уточнил доктор медицинских наук Хайтам Ахмед.

Регулярные физические упражнения также являются отличным способом быстро снизить уровень холестерина, пишет Lenta.ru. Для большей эффективности врачи рекомендуют чередовать быструю ходьбу, катание на велосипеде, йогу, кардиотренировки и силовые нагрузки.