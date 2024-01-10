Сразу три вируса охватили Алтайский край. Как с тридемией будет бороться регион

Тридемия началась в России и в Алтайском крае. Сразу три вируса одновременно охватили страну: ОРВИ, грипп и коронавирус. Как с ними будут бороться на Алтае, рассказал глава минздрава Дмитрий Попов.

Ранние вирусы

Рост заболеваемости респираторными инфекциями начали регистрировать в Алтайском крае с конца декабря 2023 года. Это непривычно рано для региона, отметил Дмитрий Попов. Раньше волна гриппа и ОРВИ приходилась на конец января — начало февраля.

Только за новогодние каникулы в крае госпитализировали 709 человек с пневмонией. Из них 169 болели коронавирусом. И только у семи пациентов обнаружили грипп.

Дмитрий Попов заявил, что рост заболеваемости ковидом незначителен. По его словам, из 50 развернутых ковидных коек заняты 34, в реанимации находится три пациента.

Больных с коронавирусом по-прежнему принимают все медицинские организации стационарного типа. Это Краевая клиническая больница, Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи и больница скорой медицинской помощи №2. Для госпитализации выделены койки и боксированные палаты в 10 медицинских межрайонных учреждениях.

Простуда, грипп. Лекарства. СС0

Что касается гриппа, то в Алтайском крае на данный момент действует штамм типа А, который актуален для первой волны заболеваемости. Во вторую волну, которая приходится на март, ожидают прихода штамма типа B.

«Мы следим за ситуацией совместно с Роспотребнадзором, которые выявляют тот или иной штамм гриппа», - заявил глава минздрава.

Расслабляться нельзя

Пик по количеству вызовов скорой помощи пришелся на 1 и 2 января – 3,2 тыс. по всему краю, большинство пациентов жаловались на симптомы ОРВИ: высокую температуру, кашель и общее тяжелое состояние.

В большинстве случаев больные подхватывали риновирусы. Реже в Алтайском крае фиксируют возбудителей негриппозной этиологии: аденовирусы, вирусы парагриппа, бокавирусы и другие.

Есть случаи заражения микс-инфекцией, когда у пациента выявляют сразу несколько возбудителей. Она существенно утяжеляет течение заболевания, отметил глава минздрава.

Простуда, грипп. Лекарства. СС0

Большая часть заболевших — это дети. Хоть они и находились на каникулах, но при этом посещали новогодние мероприятия, на которых, как известно, собирается большая толпа людей. Вполне вероятно, что на елках они и обменялись вирусами.

На сегодняшний день пик заболеваемости остался позади, уверяет Дмитрий Попов. Но глава минздрава допускает, что возможен новый всплеск респираторных инфекций. Это связано с тем, что многие взрослые и дети выходят с праздничных выходных и возвращаются в офисы и школы.

Уберечь себя и близких

В Роспотребнадзоре напоминают, что в группе риска находятся пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом.

Чтобы предотвратить заболевание, в ведомстве советуют соблюдать пять правил: Чаще мыть руки с мылом, особенно по возвращению домой с улицы, работы или школы.

Избегать близкого контакта с больными людьми. Необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от зараженных.

Избегать трогать руками глаза, нос или рот, ведь вирус гриппа распространяется именно п этим путям. А также прикрывать рот и нос платком или одноразовыми салфетками при кашле и чихании.

Не заниматься самолечением. Если вы подозреваете, что заболели, то обратитесь к врачу. В случае заболевания стоит остаться дома и следовать предписаниям доктора.

Изолировать больного. Если заболел ваш родственник или ребенок, выделите больному отдельную комнату в доме. Также необходимо ограничить до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.

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