Среди медведей и людей. Как несколько миллионов рублей и принципиальность главврача делают алтайскую больницу в отдаленном районе образцовой

Главный врач Ельцовской центральной районной больницы Сергей Лихоманов встретил нас на окраине села. «Так, — сказал он, открыв дверь машины. — Два года назад мы разговаривали с нашим министром здравоохранения. Сейчас поедем смотреть, что мы с ним натворили». В зданиях поликлиник, где 60 лет не было ремонта, теперь фотографируются местные жители, а работе сельских врачей могут позавидовать городские.

Люди и машины

«Хотели нам дать LADA Largus по краевой программе, — рассказывает Лихоманов, стоя у поликлиники возле раскрашенного УАЗ Патриот с гербом больницы, — но мы отказались». Это понятно, в районе есть деревни, которые полностью заносит снегом, а весной отрывает от райцентра распутицей. Вряд ли Largus сошелся бы характером с ельцовскими дорогами.

Новую машину получили в январе, она разгрузила «скорую помощь», на ней по домам своих подопечных ездят участковые терапевты, фельдшеры развозят рецепты, доставляют биоматериал. «Работаем с восьми до восьми, в субботу до трех, в воскресенье выходной, — говорит главврач. — Машина занята полностью. Намотала уже — мама не горюй».

Всего в районе две машины «скорой помощи», еще два УАЗика закреплены за сельскими врачебными амбулаториями. Есть реанимобиль — «подарок» от Центра медицины катастроф. На нем тяжелых больных возят в Бийск из Тогула и Целинного.

За ковидный год 72 человека «переехали» на лечение в Барнаул именно на этой машине. И на ней же главврач, облачившись в «скафандр», сегодня повезет в госпиталь Бийска тяжелого коронавирусного пациента, который вчера еще чувствовал себя неплохо, а теперь больше не может обходиться без кислородной поддержки.

С парковки у поликлиники открывается прекрасный вид на храм Покрова Пресвятой Богородицы, построенный предпринимателями Марьиными из отборного бруса.

«Красивая церковь, — констатирует Лихоманов. — И батюшка у нас хороший. У нас все люди хорошие. Я так вообще золотой».

Ельцовская ЦРБ. Анна Зайкова.

Игра в плиточки

С 1960-х поликлиника располагается в здании бывшего агропромышленного объединения, с тех пор ремонта в ней не было. В прошлом году ее почти полностью разрушили изнутри и заново построили. Старые потрескавшиеся стены пришлось стягивать, на это ушло больше километра швеллера и почти 5 млн рублей. Теперь и землетрясение не страшно.

Поликлинику разделили на детское и взрослое отделение. К первому прикреплены 1300 человек.

«По проекту должны были заштукатурить стены и наклеить бумажные обои, — вспоминает главврач. — Но у нас же тут дети! Насколько этих обоев хватит? В общем, наверное, мы первые, кто использовал специальную мультиплиту, которая выдерживает 10 тысяч обработок щеткой. Вот смотрите — теперь на них рисовать можно. И пальцем ковырять».

Яркое освещение и белую плитку посчитали слишком пугающей для без того взволнованных детей и их родителей. Поэтому белизну разбавили яркими квадратами. Но не в случайном порядке.

Над «мультяшным» дизайном трудились два детских психолога из Барнаула. «Вот они раскладывали тут на полу плитку, смотрят — нет, не так, опять перекладывают туда-сюда, — вспоминает Сергей Лихоманов. — В конце концов, подобрали цвета, высчитали размеры, расстояние от пола».

Теперь маленький человек, заходя в процедурный кабинет, даже не сразу понимает, куда и зачем его привели: так хочется рассматривать котов, мышей и рыбок. Медсестры радуются, что малышам не приходится утирать слезы после укола.

Потоки пациентов разделили. Температурящих детей принимают в фильтр-боксе, остальных — с главного входа.

Педиатр Ольга Лукьянова говорит, что количество пациентов в два-три раза увеличилось в связи с сезонным подъемом ОРВИ. Она работает здесь больше 30 лет. Те, кого педиатр лечила, будучи молодым специалистом, теперь водят к ней своих подросших детей, так что ориентироваться в численности подросшего поколения и их болезнях очень легко.

Ельцовская ЦРБ. Анна Зайкова. Ельцовская ЦРБ. Анна Зайкова. Ельцовская ЦРБ. Анна Зайкова.

Строгая очередь

В Ельцовском районе мало предприятий. Население в основном занимается скотоводством или держит пасеки. За медом в Ельцовку приезжают из соседних районов. Медведи тоже приходят.

Местные жители из уст в уста передают историю о том, как медведь перешел Чумыш, забрался на гору и схватил улей, а потом съехал обратно на берег на пятой точке и, снова перейдя реку, ушел в лес. Черновая тайга начинается буквально в 15 километрах от села.

Все лето ельцовчане заняты огородами, так что сейчас, после уборки урожая и полевых работ, идут в поликлинику чаще всего с хондрозами. «И с сопельками, конечно», — говорит терапевт Татьяна Казакова.

С утра она уже успела принять 30 человек, сейчас вместе с медсестрой они обзванивают ковидных больных — таких в районе 21, некоторых нужно сегодня объехать.

Про новенький ремонт врачи говорят сдержано: «Теперь мы работаем в отличных условиях, а раньше — в терпимых».

«А в этом кабинете министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и принял историческое решение о ремонте поликлиники, — продолжает экскурсию главврач. — Он тогда медсестре сказал: „Присаживайтесь“, а она не может быстро присесть, у нее стул и стол разваливаются».

Ельцовская ЦРБ. Анна Зайкова. Ельцовская ЦРБ. Анна Зайкова. Ельцовская ЦРБ. Анна Зайкова.

В день во взрослой поликлинике обслуживают 100−120 пациентов, а всего к ней прикреплено около 4300 человек.

Температурящий больной попадает сначала к фельдшеру в фильтр-боксе, который назначит анализы и при необходимости вызовет доктора.

Чтобы оперативно «чистить» бокс, купили установку «Туман», еще одну приобрели для «скорой помощи». Этот агрегат, распыляя антисептик ультразвуком, за две минуты делает помещение стерильным.

Одна такая установка стоит около 45 тыс. рублей, но главврач ничуть не жалеет: в то время, как медперсонал в других районах «падал» от ковида, ельцовский оставался в строю.

И детская, и взрослая поликлиники могут похвастаться отсутствием очередей. Каждый пациент приходит строго в назначенное время. «Это раньше была проблема. Человеку назначено на 12:15, а он приходит в 9:00, потому что в 12:15 ему корову кормить надо», — вспоминает Лихоманов.

Теперь регистраторы четко следят: никаких очередей. Знают, что если в коридоре соберется больше трех пациентов, главврач накажет.

Ельцовская ЦРБ. Анна Зайкова.

Приятные мелочи

Сергей Лихоманов приехал в Ельцовку по распределению в 1989 году, долгое время работал терапевтом, совмещал с должностью реаниматолога. Терапевтическую участковую службу он создавал сам, и полжизни мечтал отремонтировать взрослую поликлинику. За воплощение этой мечты он взялся со всей скрупулезностью, предусматривая самые разные мелочи для удобства пациентов и персонала.

Например, на дверях кабинетов висят фотографии врача и медсестры с именами и фамилиями. «Иногда бывает, что врач молодой, а медсестра уже в годах, — объясняет Лихоманов. — Путаница ведь возникает».

Ельцовская ЦРБ. Анна Зайкова. Ельцовская ЦРБ. Анна Зайкова. 399933 Ельцовская ЦРБ. Анна Зайкова.

Санузлы поликлиники оборудованы поручнями для маломобильных пациентов и специальным напольным покрытием, которое не дает поскользнуться или оступиться. Кроме того, из каждого туалета можно связаться с сотрудниками, если человеку станет плохо или он по каким-то причинам не сможет самостоятельно выйти.

Все заключения, рецепты, справки пациенты поликлиники могут получить на первом этаже, не поднимаясь наверх. Если в неотложную помощь нужна бумажная карта пациента, также не нужно бегать по лестницам. В регистратуре есть рации, по которым можно попросить принести карту или срочно вызвать врача.

Между лестничными пролетами поставили диванчик. «Ну, не каждый же человек может подняться на второй этаж на одном дыхании», — говорит Сергей Лихоманов.

Таблички навигации также развешивали с учетом всех особенностей. Они хорошо различимы с лестницы, пациентам не приходится задирать голову и вглядываться. Врачи специально приглашали своих родных и знакомых тестировать удобство передвижения. «Приезжают ко мне гости из Барнаула, я говорю: „Идите ищите 15-й кабинет“. Если за минуту не нашли, схему переделываем», — рассказывает главврач.

За поликлиникой следит 21 камера видеонаблюдения. 12 контролируют взрослое отделение, 9 — детское. Регистратору удобно смотреть, в каких местах скапливается очередь, куда отбежал ребенок, где что-то пролили на пол.

Ельцовская ЦРБ. Анна Зайкова.

Цифра 21 млн рублей потратили на ремонт двух отделений поликлиники. Деньги выделили по национальному проекту «Здравоохранение».

Домик для флюорографа

Совсем скоро в Ельцовку привезут новеньких цифровой флюорограф по программе модернизации первичного звена здравоохранения Алтайского края. Сейчас для него готовят помещение примерно в 100 кв. метров. На это потратили порядка 5 млн рублей краевого бюджета.

Начальник хозяйственного отдела Ельцовской ЦРБ Игорь Польников говорит, что для установки этого оборудования недостаточно просто покрасить стены и потолок. Помещение должно соответствовать строгим требованиям, защитные материалы очень специфичные и дорогие.

В Ельцовке никогда не было цифрового флюорографа. Обследование проводили на старом аналоговом оборудовании или отправляли пациентов в Бийск. Главный плюс «цифры» в том, что снимки не потеряются и будут автоматически отправляться в единую базу, доступ к которой есть и у врачей в Бийске и Барнауле.

Цифра 300 млн рублей планируется потратить на модернизацию взрослых поликлиник и поликлинических отделений в Алтайском крае в 2022 году.

Ельцовская ЦРБ. Анна Зайкова. Ельцовская ЦРБ. Анна Зайкова. Ельцовская ЦРБ. Анна Зайкова.

Штаб-квартира

Администрация ЦРБ вскоре переедет на первый этаж стационара. Этого события с нетерпением ждут все: местами уже страшно наступать на проваливающиеся деревянные полы. Еще в начале всех дел Лихоманов завил, что администрацию будут ремонтировать позже всех, и от своего слова не отступил.

Его кабинет не похож на врачебный. Предприниматели подарили главврачу стол, телевизор и диван. Практически это жилое помещение. И одновременно склад. «Здесь хранится одежда и оборудование, — говорит владелец этого добра. — Отсюда выезжают ковидные бригады. В общем, это такой штаб».

В административные помещения после ремонта переедут лаборатория и прачечная. А то здание, где они находятся сейчас, переделают под две квартиры для молодых специалистов, которые вскоре должны приехать в район.

Ельцовская ЦРБ. Анна Зайкова. Ельцовская ЦРБ. Анна Зайкова. Ельцовская ЦРБ. Анна Зайкова.

VIP-стационар

Двухэтажное здание круглосуточного стационара — теперь главная забота. Капитальный ремонт здесь начали еще в мае, делали его поэтапно, чтобы не останавливать оказание помощи. Краевой бюджет потратил на это больше 20 млн рублей.

Стационар рассчитан на 22 койки: 15 терапевтических, три детских, две гинекологических и две хирургических. Здесь полностью сделали перепланировку палат, они стали 1−2-3-местными. Заменили всю инженерную начинку: электропроводку, канализацию, вентиляцию, пожарную сигнализацию, а также напольные покрытия и двери.

Во всех палатах теперь есть горячая и холодная вода, несколько типов освещения, приточно-вытяжная вентиляция, а на этаже современные душевые и столовая.

Для инфекционных больных появился фильтр-бокс с отдельных входом, а также помещения под приемное отделение с кабинетами врачей и отделение скорой медицинской помощи. Пока старая мебель здесь ярко контрастирует с обновленными стенами, но уже в конце сентября придут первые столы и стулья. Всего на мебель и оборудование для стационара потратят 2,5 млн рублей.

Ельцовская ЦРБ. Анна Зайкова. Ельцовская ЦРБ. Анна Зайкова. Ельцовская ЦРБ. Анна Зайкова.

Одна пациентка

Сейчас в стационаре два пациента: средних лет мужчина, «отдыхающий» после сердечного приступы и Раиса Алексеевна Безносова. В октябре ей исполнится 84 года, и она всю жизнь проработала санитаркой и сестрой-хозяйкой в Ельцовской ЦРБ.

«Не знаю, что у меня, дочка. Дома болела больше месяца, в поликлинику четыре раза на капельницу ходила, потом меня положили, — рассказывает Раиса Алексеевна. — Вчера главный меня в Бийск возил на рентген. Признали у меня воспаление легких. Поменьше, наверное, надо бабушке на крылечке сидеть. Короче, все нормально».

Ельцовская ЦРБ. Анна Зайкова.

Это «все нормально» Раиса Алексеевна повторяет несколько раз. Ее единственная дочь 10 лет назад умерла от болезни, а внук разбился на машине, но эта женщина, кажется, не потеряла ни капли света из души. Ее знают все сотрудники больницы и пристально следят за здоровьем.

Она вспоминает, что когда сама работала, пациентов и врачей было больше: «По 70 халатов в день утюжила». В старом здании больницы в 1960-х вода была привозная, грели ее на печах, а за больными ухаживали при керосиновых лампах.

«Раньше мы деревянный пол песком шоркали, а теперь только шваброй махнуть. Что ж его не мыть такой пол, чего ж не работать, — Раиса Алексеевна разводит руками. — Все теперь нормально, дочка».