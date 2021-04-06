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Здоровье

Срочно привиться от ковида до майских праздников призвали россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян привиться от коронавируса до майских праздников и начала сезона отпусков.

Вакцинация от коронавируса.
Вакцинация от коронавируса.
zdravalt.ru

Это позволит сформировать полноценный поствакцинальный иммунитет, подчеркнула она.

Власти для этого обеспечили все необходимые условия, указывает Попова. Поэтому прививаться нужно всем, у кого есть такая возможность по состоянию здоровья. На сегодня функционирует огромное количество пунктов, где можно сделать прививку, приводят рекомендации Поповой «Известия».

Прививка абсолютно безопасна, как и процедура ее проведения, уверена глава Роспотребнадзора. От проведения вакцинации зависит ускорение процесса снятия ограничительных мер в виде запрета на массовые мероприятия и необходимости использовать маски и перчатки.

«Мы идем к лету. У нас растет миграция. Скоро майские праздники, многие захотят поехать в отпуск, отдохнуть компаниями. Во время своего отпуска, конечно же, мы хотим обойтись без ограничений. И для того, чтобы запланированный отдых прошел хорошо, успешно, радостно, приносил нам только удовольствие, нужно сделать прививку сегодня», — убеждена Попова.

Глава Роспотребнадзора сказала, что большинство россиян ждут возвращения в их жизнь массовых мероприятий, пишет News.ru. Но чтобы провести «Бессмертный полк» или Парад Победы, нужно соблюсти все необходимые условия. Главное из них — вакцинация.

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