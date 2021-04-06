Срочно привиться от ковида до майских праздников призвали россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян привиться от коронавируса до майских праздников и начала сезона отпусков.

Это позволит сформировать полноценный поствакцинальный иммунитет, подчеркнула она.

Власти для этого обеспечили все необходимые условия, указывает Попова. Поэтому прививаться нужно всем, у кого есть такая возможность по состоянию здоровья. На сегодня функционирует огромное количество пунктов, где можно сделать прививку, приводят рекомендации Поповой «Известия».

Прививка абсолютно безопасна, как и процедура ее проведения, уверена глава Роспотребнадзора. От проведения вакцинации зависит ускорение процесса снятия ограничительных мер в виде запрета на массовые мероприятия и необходимости использовать маски и перчатки.

«Мы идем к лету. У нас растет миграция. Скоро майские праздники, многие захотят поехать в отпуск, отдохнуть компаниями. Во время своего отпуска, конечно же, мы хотим обойтись без ограничений. И для того, чтобы запланированный отдых прошел хорошо, успешно, радостно, приносил нам только удовольствие, нужно сделать прививку сегодня», — убеждена Попова.

Глава Роспотребнадзора сказала, что большинство россиян ждут возвращения в их жизнь массовых мероприятий, пишет News.ru. Но чтобы провести «Бессмертный полк» или Парад Победы, нужно соблюсти все необходимые условия. Главное из них — вакцинация.