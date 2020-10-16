Срок обязательной госпитализации с коронавирусом назвал глава Минздрава

Пациент с коронавирусом должен направляться в стационар не позднее чем на третьи сутки с момента заражения.

Это касается случаев, когда лечение на дому не помогло, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

По словам министра, «проблемы возникают у пациентов, поздно поступающих в стационары, тех, кто имеет хронические заболевания, особенно ожирение, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания».

Их амбулаторное лечение возможно. Но если оно неэффективно, уже на третьи сутки такой пациент должен быть направлен в стационар.

«Не позднее, поскольку это влияет на исходы», — сказал Мурашко.

Говоря о вакцинах, министр отметил, что выбор препарата будет связан с медицинскими показаниями в каждом конкретном случае. Сейчас в России зарегистрированы две вакцины — от НИЦЭМ имени Гамалеи и центра «Вектор», пишет bfm.ru. Клинические исследования проходит третья вакцина, разработанная в Институте Чумакова, напомнил Мурашко.