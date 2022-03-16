16 марта
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Здоровье

Срок окончания пандемии коронавируса назвал вирусолог

Главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн назвал срок окончания пандемии коронавируса.

Остановим коронавирус.
Остановим коронавирус.
Pixabay.com

Альтштейн считает, что заболеваемость коронавирусом снизится к июню. По его словам, в России, как и в остальных странах, снижается частота заболеваемости COVID-19.

«У нас много вакцинированных. У нас больше 50% людей уже провакцинированы. У нас много людей переболевших. В общем, эпидемия закончится. Я думаю, до очень низких цифр дойдет к июню», — сказал он «Ленте.ру».

Также вирусолог назвал маловероятным появление новых штаммов коронавируса с повышенной заразностью, которые привели к росту летальных случаев, пишет Газета.Ru.

Между тем в Китае зафиксировали новый всплеск распространения коронавирусной инфекции, сообщает «Интерфакс».

Накануне выявлено 3602 инфицированных коронавирусом в острой форме. Из них 95 человек прибыли из-за границы и 3507 заразились внутри страны. Эпицентром стала северо-восточная провинция Цзилинь, где за сутки зафиксированы 3076 новых случаев заболевания.

За последние сутки в стране выявлено более 1,7 тысячи бессимптомных случаев COVID-19, из которых более 1,6 тысячи внутри страны.

В Китае статистика по острым случаям заболевания и бессимптомным ведется отдельно.

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