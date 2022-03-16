Срок окончания пандемии коронавируса назвал вирусолог

Альтштейн считает, что заболеваемость коронавирусом снизится к июню. По его словам, в России, как и в остальных странах, снижается частота заболеваемости COVID-19.

«У нас много вакцинированных. У нас больше 50% людей уже провакцинированы. У нас много людей переболевших. В общем, эпидемия закончится. Я думаю, до очень низких цифр дойдет к июню», — сказал он «Ленте.ру».

Также вирусолог назвал маловероятным появление новых штаммов коронавируса с повышенной заразностью, которые привели к росту летальных случаев, пишет Газета.Ru.

Между тем в Китае зафиксировали новый всплеск распространения коронавирусной инфекции, сообщает «Интерфакс».

Накануне выявлено 3602 инфицированных коронавирусом в острой форме. Из них 95 человек прибыли из-за границы и 3507 заразились внутри страны. Эпицентром стала северо-восточная провинция Цзилинь, где за сутки зафиксированы 3076 новых случаев заболевания.

За последние сутки в стране выявлено более 1,7 тысячи бессимптомных случаев COVID-19, из которых более 1,6 тысячи внутри страны.

В Китае статистика по острым случаям заболевания и бессимптомным ведется отдельно.