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Здоровье

Стабильный прирост: в Алтайском крае прибавилось еще 69 заболевших коронавирусом

69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Алтайском крае за сутки. Один человек скончался, сообщил 14 июня оперативный штаб региона. Общее число заболевших — 2795 человек, среди которых 292 ребенка.

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Среди новых заболевших: Барнаул — 34 человека, Новоалтайск — 7, Рубцовск — 7, Целинный район — 4, Благовещенский район — 3, Бийск — 2, Курьинский район — 2, Славгород — 2, Алейск, Заринск, Калманский район, Кулундинский район, Смоленский район, Советский район, Тюменцевский район, Чарышский район — по одному.

В настоящее время врачи лечат 42 тяжелобольных пациента, 14 человек находятся на аппарате ИВЛ.

За прошедшие сутки выздоровело 129 человек (взрослые — 119, дети — 10), зарегистрирован 1 смертельный случай от коронавируса. За весь период скончались 40 взрослых, в том числе в том числе 22 случая от COVID-19, 16 — иные причины смерти, 2 случая продолжают находиться на экспертизе.

Из числа заболевших 1478 человек — жители Барнаула, 1317 — жители других территорий Алтайского края.

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