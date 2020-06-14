Стабильный прирост: в Алтайском крае прибавилось еще 69 заболевших коронавирусом

Среди новых заболевших: Барнаул — 34 человека, Новоалтайск — 7, Рубцовск — 7, Целинный район — 4, Благовещенский район — 3, Бийск — 2, Курьинский район — 2, Славгород — 2, Алейск, Заринск, Калманский район, Кулундинский район, Смоленский район, Советский район, Тюменцевский район, Чарышский район — по одному.
В настоящее время врачи лечат 42 тяжелобольных пациента, 14 человек находятся на аппарате ИВЛ.
За прошедшие сутки выздоровело 129 человек (взрослые — 119, дети — 10), зарегистрирован 1 смертельный случай от коронавируса. За весь период скончались 40 взрослых, в том числе в том числе 22 случая от COVID-19, 16 — иные причины смерти, 2 случая продолжают находиться на экспертизе.
Из числа заболевших 1478 человек — жители Барнаула, 1317 — жители других территорий Алтайского края.