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Здоровье

Стал известен первый «секретный» симптом рака поджелудочной железы

Гипогликемия, или низкий уровень сахара в крови, в некоторых случаях может быть первым симптомом рака поджелудочной железы, пишет «Российская газета» со ссылкой на CNN.

Страх.
Страх.
СС0.

Как пояснили в Американском обществе по борьбе с раком, ситуация осложняется тем, что на ранних стадиях заболевание редко имеет симптомы. Однако известно, что нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы вырабатывают инсулин. В итоге гиперинсулинемия может провоцировать гипогликемию, когда у пациента фиксируется низкий уровень сахара в крови.

Но большинство опухолей не вырабатывают гормоны, поэтому обнаружить их гораздо сложнее, пояснил CNN директор Центра лечения рака в Бронксе доктор Стивен Либутти.

На более поздних стадиях рак поджелудочной железы может вызывать боли в животе и спине. Также один из симптомов прогрессирующего недуга — желтушность кожи, склер и слизистых.

По данным зарубежных медиков, почти 90% пациентов с раком поджелудочной железы — люди старше 55 лет. Средний возраст при постановке диагноза составляет 71 год. У мужчин вероятность развития этого вида онкологии выше, чем у женщин.

По данным Национального института рака США, в этой стране смертность от рака поджелудочной железы находится на третьем месте среди всех видов онкологии. В России же связанная с поджелудочной железой онкология, по данным Минздрава РФ за 2018 год, по количеству случаев смерти занимает первое место — коэффициент летальности за прошедший период составил почти 40%.

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