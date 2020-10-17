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Здоровье

Стала известна главная опасность для жизни человека при коронавирусе

Главной опасностью для жизни и здоровья человека при коронавирусе является ослабленный иммунитет, уверен главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик РАН Рахим Хаитов.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

По его словам, сегодня существует более 200 разновидностей ОРЗ и ОРВИ, поражающих дыхательный тракт, верхние дыхательные пути, а в случае осложнений — легкие.

«Коронавирусы тоже бывают разные, большинство — менее опасные, чем COVID-19. Многие из них вызывают обычную простуду, которая проходит в течение нескольких дней без специфичного течения, поэтому ранее отсутствовала необходимость в создании вакцины», — цитирует Хаитова «Российская газета».

По словам медика, очень важно укреплять иммунитет, поскольку в случае нормальной работы иммунной системы люди либо не болеют, либо легко переносят болезнь.

Рахим Хаитов добавляет, что, как правило, тяжело болели или умирали от коронавирусной инфекции люди со слабой иммунной системой и иммунодефицитом.

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