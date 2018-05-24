Стала известно, от чего умерли три женщины после пластических операций в Москве

В апреле в одной из частной клиник Москвы после операций скончались две женщины. Следственный комитет возбудил уголовное дело, расследуя похожие случаи факты, которые произошли в этой клинике. Позднее стало известно, что там скончалась еще одна пациентка.

По словам Михаила Мурашко, смерти связаны с заражением, и в ведомстве разберутся, откуда взялась инфекция. Он добавил, что медикаменты, которые использовались в клинике, находятся на экспертизе. По времени она займет не меньше 40 дней.