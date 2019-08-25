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Здоровье

Стала известна самая опасная для мозга группа крови

Ученые Гарвардского университета, проведя исследования, выяснили, что самой опасной группой крови является четвертая (AB) с отрицательным резус-фактором, пишет «МедикФорум».

Экспертиза. Кровь.
Экспертиза. Кровь.
СС0

В статье «Да, ваша группа крови влияет на ваше здоровье» говорится, что людей с такой группой крови на Земле мало — всего 8%.

Ученые установили, что люди с «четвертой отрицательной» подвержены изменениям мозга: у них чаще, чем у других, фиксируются проблемы с мышлением и памятью. Также у них повышен риск развития слабоумия на 82%. Они чаще подвержены инсультам и деменции.

Люди с такой группой крови часто имеют сниженный иммунитет и поэтому чаще «цепляют» простуды и любые вирусы. А у женщин чаще выявляют онкозаболевания.

Ученые также отмечают и другую особенность: у таких людей редко бывают разнополые дети

По словам эксперта-гематолога, врача высшей категории Алексея Портнова, людям с такой группой необходимо правильно питаться: есть мясо индейки, кролика или барана, не есть жирного и сливочное масло.

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