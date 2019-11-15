Стали известны самые бесполезные анализы

Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире своей программы «Жить здорово» рассказала об анализах, которые бесполезны для пациентов и деньги на такие обследования тратить не стоит, сообщает РИА Новости.

Первый бесполезный анализ, по мнению Малыешвой и ее коллеги Андрея Продеуса, тест на антитела к хеликобактер пилори — бактерии, которая вызывает язву, гастрит и рак желудка. Анализ не свидетельствует о наличии активной инфекции. Он определит только то, что эта бактерия когда-то присутствовала в организме.

Вместо него можно сделать дыхательный уреазный тест.

Другим ненужным анализом эксперты назвали тест на дисбактериоз, так как такого диагноза не существует. По словам ведущей, если пациенту назначают этот анализ, значит врач непрофессиональный или мошенник.

Третий бесполезный тест — это исследование на вирус Эпштейна — Барр. Он есть практически у всех и не несет угрозы. Также это касается и анализа на цитомегаловирус.

По подсчетам Елены Малышевой, отказавшись от этих анализов, можно сэкономить около 4 тысяч рублей.