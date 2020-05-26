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Здоровье

Стало известно, что парацетамол может нанести организму непоправимый вред

Парацетамол способен нанести вред организму человека своим токсичным действием. Об этом порталу «МедикФорум» сообщила врач-терапевт Людмила Лапа.

Лекарства.
Лекарства.
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Врач рекомендует использовать парацетамол только в случае, когда необходимо сбить высокую температуру. Иначе лекарство может негативно повлиять на выработку организмом противовоспалительных белков.

Лапа подчеркнула, что рассчитать самостоятельно оптимальную для применения дозировку очень трудно. В случае, если ее превысить — может возникнуть нарушение кровеносной системы, а также тромбозы, аллергия и воспаление сосудов.

Врач отметила, что парацетамол противопоказан людям с длительной простудой, хроническими нарушениями печени и почек. Опасно использовать этот препарат после употребления алкоголя — вероятность развития патологий становится выше.

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