10 мая
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Здоровье

Стало известно, что за дымка накрыла Барнаул и чем она опасна

Как рассказали синоптики, дымка в Барнауле возникла из-за лесных и ландшафтных пожаров в других регионах, передает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Дымка над Барнаулом.
Дымка над Барнаулом.
Предоставлено altapress.ru

По словам ведомства, на территории самого Алтайского края нет лесных пожаров, которые влияли бы на неблагоприятную экологическую ситуацию.

Однако смог может быть опасен для здоровья. Чтобы защитить себя, гражданам дали несколько советов:

1. Сократить пребывание на открытом воздухе, особенно в жаркое время суток.

2. Плотно закрыть окна и двери, по возможности использовать кондиционеры и увлажнители воздуха.

3. Во время выраженной задымленности пользоваться масками и респираторами, которые следует дополнительно увлажнять.

4. Умываться несколько раз в день, принимать прохладный душ и носить одежду из натуральных тканей.

5. Для устранения вредных веществ в доме проводить влажную уборку.

6. В случае симптомов острого заболевания или недомогания - слабость, головокружение, одышка, кашель, бессонница - обратиться за медпомощью. При хроническом заболевании - строго выполнять предписания врача.

Напомним, ранее читатели altapress.ru обратились в редакцию с сообщениями о том, что в Барнауле уже третий день стоит дымка, а 9 мая еще и появился запах гари.

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