Стало известно, где могли подхватить коронавирус новые заболевшие

Предварительно установлена связь трех последних заразившихся корнавирусной инфекцией с медицинским учреждением, где находилась четвертая заболевшая жительница Алтайского края (напомним, это была женщина в положении). Об этом сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.

Более подробной информации о том, что это за люди, сколько им лет, пока нет.

Оперативный штаб напоминает, что накануне женщина (четвертая заболевшая) родила ребенка. Анализы, взятые у малыша, показали отсутствие у него инфекции.

Однако сама мама проходит лечение в инфекционном отделении КГБУЗ «Городская больница N 5 Барнаула». Ее состояние медиками оценивается как удовлетворительное.

Напомним, за последние сутки в крае выявили три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Положительные результаты анализов подтверждены государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Таким образом, в настоящее время в Алтайском крае уже 7 заболевших, все они находятся в инфекционном отделении барнаульской горбольницы № 5.

В целом по России по данным на первую половину дня 4 апреля выявлено 4 731 случай заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 582 за последние сутки.

333 человека выздоровело, 43 умерло. Источник — сайт стопкоронавирус.рф. В Алтайском крае во всех случаях заболевания проходили в легкой форме.