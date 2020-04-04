Стало известно, где могли подхватить коронавирус новые заболевшие

Более подробной информации о том, что это за люди, сколько им лет, пока нет.
Оперативный штаб напоминает, что накануне женщина (четвертая заболевшая) родила ребенка. Анализы, взятые у малыша, показали отсутствие у него инфекции.
Однако сама мама проходит лечение в инфекционном отделении КГБУЗ «Городская больница N 5 Барнаула». Ее состояние медиками оценивается как удовлетворительное.
Напомним, за последние сутки в крае выявили три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Положительные результаты анализов подтверждены государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Таким образом, в настоящее время в Алтайском крае уже 7 заболевших, все они находятся в инфекционном отделении барнаульской горбольницы № 5.
В целом по России по данным на первую половину дня 4 апреля выявлено 4 731 случай заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 582 за последние сутки.
333 человека выздоровело, 43 умерло. Источник — сайт стопкоронавирус.рф. В Алтайском крае во всех случаях заболевания проходили в легкой форме.