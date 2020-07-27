Стало известно, как дети с коронавирусом в Алтайском крае переносят болезнь

Всего из 8665 заразившихся в Алтайском крае людей (по данным на 27 июля) 824 ребенка до 17 лет включительно.
Один ребенок сейчас подключен к аппарату ИВЛ и находится в тяжелом состоянии.
«Ребенок не имеет положительного результата теста на COVID-19, но внебольничная пневмония протекает сложно, симптомы те же, и он получает такое же лечения, как и все пациенты с коронавирусом», — сказал министр.
Еще два ребенка, по словам Попова, также находятся в тяжелом состоянии в Центре охраны материнства и детства в Барнауле.