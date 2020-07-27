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Здоровье

Стало известно, как дети с коронавирусом в Алтайском крае переносят болезнь

У детей, заразившихся коронавирусом в Алтайском крае, болезнь протекает в более легкой форме, чем у взрослых. Однако есть исключения, рассказал на пресс-конференции министр здравоохранения Дмитрий Попов.

Коронавирус, медицинская маска.
Коронавирус, медицинская маска.
CC0

Всего из 8665 заразившихся в Алтайском крае людей (по данным на 27 июля) 824 ребенка до 17 лет включительно.

Один ребенок сейчас подключен к аппарату ИВЛ и находится в тяжелом состоянии.

«Ребенок не имеет положительного результата теста на COVID-19, но внебольничная пневмония протекает сложно, симптомы те же, и он получает такое же лечения, как и все пациенты с коронавирусом», — сказал министр.

Еще два ребенка, по словам Попова, также находятся в тяжелом состоянии в Центре охраны материнства и детства в Барнауле.

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