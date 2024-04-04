О продуктах, которые хорошо насыщают организм, рассказал диетолог, сообщает Lenta.ru .

Врач-диетолог заявляет: яйца, авокадо, картофель и хумус снижают аппетит. По ее словам, люди, которые употребляют яйца, лучше контролируют свой аппетит. Специалист также рекомендует включить в рацион авокадо, которое содержит полезные жиры, способствующие насыщению.

Кроме того, снизить аппетит помогает употребление картофеля за счет крахмала, который в нем содержится.

Также будет полезным включение в рацион хумуса. В нем есть медленные углеводы, которые постепенно расщепляются в организме. Поэтому повышение уровня глюкозы в крови идет плавно, за счет чего и сохраняется длительный период сытости.

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