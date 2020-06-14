Стало известно, какой продукт снижает холестерин и давление

Помимо этого, эта популярная приправа помогает нормализовать кровяное давление.
Также чеснок помогает снизить риск развития остеопороза и артрита и предотвратить образование тромбов, которые повышают риск развития инсульта.
Чеснок известен как мощный антиоксидант. Он обладает антибактериальными и противогрибковыми свойства. Они помогают убивать патогенные микроорганизмы, провоцирующие высыпания на коже и кожные инфекции.
Приправу лучше добавлять не только в мясные блюда или соусы, но и в свежие салаты.