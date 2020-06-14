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Здоровье

Стало известно, какой продукт снижает холестерин и давление

Западные ученые выяснили, что чеснок обладает не только антибактериальными свойствами, но и способен снижать уровень холестерина в крови, сообщает «Российская газета».

Лимон и чеснок. Профилактика простуды.
Лимон и чеснок. Профилактика простуды.
СС0

Помимо этого, эта популярная приправа помогает нормализовать кровяное давление.

Также чеснок помогает снизить риск развития остеопороза и артрита и предотвратить образование тромбов, которые повышают риск развития инсульта.

Чеснок известен как мощный антиоксидант. Он обладает антибактериальными и противогрибковыми свойства. Они помогают убивать патогенные микроорганизмы, провоцирующие высыпания на коже и кожные инфекции.

Приправу лучше добавлять не только в мясные блюда или соусы, но и в свежие салаты.

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