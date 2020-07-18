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Здоровье

Стало известно, какой продукт ускоряет старение

Люди, предпочитающие красное мясо, стареют быстрее. Такой вывод сделали генетики и биологи из Шотландии и Германии.

Блюдо с мясом
Блюдо с мясом
СС0

Ученые проверили генетические данные более миллиона человек и обнаружили, что высокий уровень железа в крови сокращает годы молодости человека.

Исследователи выявили десять областей генома, которые связаны с продолжительностью жизни. Те из них, что были связаны с железом, значительно влияли на факторы старения.

Отмечается, что повышенное содержание железа может приводить к таким возрастным болезням, как болезнь Паркинсона, заболевание печени, снижение иммунных реакций.

Высокий уровень этого вещества отмечается у всех, кто чрезмерно употребляет в пищу красное мясо.

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