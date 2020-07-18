Стало известно, какой продукт ускоряет старение

Ученые проверили генетические данные более миллиона человек и обнаружили, что высокий уровень железа в крови сокращает годы молодости человека.
Исследователи выявили десять областей генома, которые связаны с продолжительностью жизни. Те из них, что были связаны с железом, значительно влияли на факторы старения.
Отмечается, что повышенное содержание железа может приводить к таким возрастным болезням, как болезнь Паркинсона, заболевание печени, снижение иммунных реакций.
Высокий уровень этого вещества отмечается у всех, кто чрезмерно употребляет в пищу красное мясо.